HMD prépare un téléphone inspiré de Barbie avec un seul objectif : t’aider à te déconnecter du téléphone

Barbie aura bientôt son propre téléphone, un « flip phone » axé sur la déconnexion numérique

Barbie a été l’un des films les plus populaires de 2023 et a également marqué le début d’un mouvement social qui n’est pas encore terminé. Le nouvel accord de partenariat de Mattel est très surprenant car il a conclu une collaboration avec Human Mobile Devices (HMD) pour créer un téléphone inspiré de Barbie. C’est ainsi que naît le Barbie Flip Phone, un téléphone à clapet aux fonctionnalités basiques qui a pour objectif d’aider les utilisateurs à se déconnecter de la technologie.

Bien que HMD n’ait pas souhaité donner beaucoup de détails sur ce téléphone en développement, ils ont confirmé que l’idée est de « changer le scénario de la culture des smartphones ». Attention, car la société finlandaise pense que son Barbie Flip Phone pourrait être l’accessoire le plus populaire de cet été. Ainsi, HMD annonce que la période estivale est choisie pour le lancement d’un téléphone qui ne passera pas inaperçu.

En attendant que la réalisation de Barbie 2 soit confirmée, vous pouvez vous entraîner au mythique « ¡Salut, Barbie ! ¡Salut, Ken! » depuis le téléphone de Barbie. Comme l’a confirmé HMD sur son site web, ils ont conclu un partenariat avec Mattel pour créer le Barbie Flip Phone, un téléphone à clapet qui arrivera pour aider les utilisateurs à se déconnecter de leur smartphone.

Pour y parvenir, le téléphone de Barbie ne disposera que des fonctions basiques de ce type d’appareils. Nous imaginons donc que le Barbie Flip Phone servira principalement à passer des appels téléphoniques. Il pourrait peut-être inclure un appareil photo permettant également de prendre des photos et des vidéos, bien que cela ne soit pas encore confirmé. En fin de compte, il vise à aider les jeunes à faire une « détox » numérique.

Dans le communiqué de presse publié, HMD affirme également que le Barbie Flip Phone sera l’accessoire le plus populaire cet été. Nous n’avons pas encore vu une image claire de son design, mais le fabricant finlandais a publié une photo pixélisée des téléphones qui seront lancés dans les prochains mois.

HMD ne l’a pas confirmé, mais nous imaginons que le téléphone de Barbie est celui qui apparaît à gauche, du moins c’est ce que nous laisse penser sa taille compacte et sa couleur rose. La société parle d’un « style prometteur » et cette image nous indique déjà que le Barbie Flip Phone aura une esthétique très Barbie dominée par sa couleur la plus caractéristique.

En définitive, HMD et Mattel s’allient pour « renforcer les connexions et permettre un peu de tranquillité au milieu du bruit et des interruptions numériques », c’est leur principal objectif. Le dispositif avec lequel ils veulent y parvenir est le Barbie Flip Phone, qui aspire à devenir l’accessoire de mode de cet été. Ainsi, les deux sociétés confirment que le téléphone de Barbie sera mis en vente dès cet été 2024.

Nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour connaître toutes les caractéristiques d’un téléphone qui attirera tous les regards. Si vous voulez vous divertir en attendant sans quitter l’univers de cette poupée populaire, vous pouvez regarder en ligne tous les films de Barbie, y compris celui avec Margot Robbie dans le rôle principal.