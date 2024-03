Truc de MIUI et HyperOS pour ton Xiaomi: ce menu secret te permet de programmer le mode Ne pas déranger pour qu’il s’éteigne quand tu veux

Le répertoire de trucs que Xiaomi nous offre grâce à sa couche de personnalisation est pratiquement infini. Très souvent, ce qui peut sembler être une fonction ordinaire, la marque asiatique réussit à lui donner une touche spéciale pour la rendre encore plus utile, et c’est le cas du menu caché que nous allons vous expliquer ci-dessous.

En effet, grâce à cet outil, MIUI et HyperOS vous permettent de pouvoir activer le mode Ne pas déranger de votre téléphone pendant une certaine période de temps que vous définissez et, une fois celle-ci terminée, il se désactivera automatiquement sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Comment désactiver automatiquement le mode Ne pas déranger sur votre téléphone Xiaomi

Il est important de mentionner que pour utiliser cet outil, vous aurez besoin d’un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO avec des versions de MIUI 13 ou supérieures, car c’est dans cette version que la marque asiatique a décidé d’incorporer cette fonctionnalité. Oui, cela fonctionne également sur HyperOS.

Grâce à cela, nous aurons la possibilité de pouvoir définir une minuterie pour le mode Ne pas déranger. Cela signifie que nous pouvons indiquer au système de désactiver automatiquement le mode Ne pas déranger après deux heures sans avoir à faire quoi que ce soit, ce qui est très utile pour des situations ponctuelles comme des réunions, des visites, etc.

De plus, la manière d’activer ce mode est très simple, vous n’aurez qu’à faire ce qui suit :

Et voilà. Vous n’aurez plus à vous soucier de désactiver le mode Ne pas déranger à une certaine heure, ou lorsque vous quittez la maison pour pouvoir recevoir des appels. Une simple programmation, le mode se désactivera automatiquement et votre Xiaomi retrouvera le son pour les appels, les notifications et les alarmes.