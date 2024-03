Certains téléphones mobiles sont privés de la messagerie RCS à cause de Google

C’est curieux. Google a toujours été celui qui a le plus travaillé pour faire évoluer RCS et faire de ce protocole la messagerie standard sur Android, en l’activant même par défaut de manière silencieuse sur nos téléphones. Cependant, c’est maintenant précisément le géant californien lui-même qui entrave le fonctionnement de RCS sur les téléphones de certains utilisateurs d’Android. Et cela se produit après avoir pleuré de partout jusqu’à ce qu’Apple adopte enfin RCS, ce qui le rend encore plus incompréhensible.

Il doit sûrement y avoir une explication logique, Android Authority l’a demandée aux gens de Mountain View, bien que pour l’instant et sans déclarations officielles, la seule nouvelle et confirmation que nous pouvons vous offrir est que vous ne pourrez pas utiliser RCS dans l’application Messages de Google si vous avez un téléphone avec le « root ».

Voici la confirmation de Mishaal Rahman, une voix autorisée dans l’industrie, nous indiquant qu’en effet, il n’y a aucun message d’erreur affiché, mais en réalité, les messages ne sont jamais envoyés, ni en tant que RCS ni encore moins en tant que SMs/MMS « classiques ».

Heads up: Users are reporting that the Google Messages app won’t let them send or receive RCS messages if the OS is rooted or hasn’t passed GMS certification (like most custom ROMs).

It seems that Google Messages has implemented Play Integrity API attestation checks, so be aware… pic.twitter.com/IwEKJQ0Z2v

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) Février 29, 2024