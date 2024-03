Officiel : Apple autorise désormais l’installation d’applications provenant en dehors de l’App Store sur l’iPhone en Europe.

Apple a officiellement annoncé l’ouverture du « sideloading » sur l’iPhone en Europe

La façade de l’iPhone 15 / Photo de AndroAall

Depuis plusieurs mois, nous savions qu’Apple devrait permettre l’installation d’applications provenant de boutiques tierces sur l’iPhone afin de se conformer à la nouvelle loi sur les marchés numériques (DMA). Bien que la société ait clairement indiqué ne pas être totalement d’accord avec cette mesure, elle a finalement dû prendre les mesures nécessaires, et dès aujourd’hui, comme l’a annoncé l’entreprise dans un document publié sur son site web à l’attention des développeurs, le sideloading sur iOS est désormais une réalité.

Probablement le changement le plus important de l’histoire d’iOS

Le changement apporté par Apple permettra aux utilisateurs d’installer des applications téléchargées depuis des sources externes à l’App Store, ce qui semblait jusqu’à récemment impensable.

À cet égard, Apple a annoncé que, à partir de ce vendredi 1er mars, le sideloading d’applications sur iOS est désormais disponible, et les développeurs ont accès aux API qui permettent de fournir des applications via des boutiques alternatives. Certaines entreprises, telles que SetApp, ont déjà annoncé leur intention de profiter de ce changement pour proposer leur propre boutique d’applications.

Bien qu’Apple autorise le téléchargement et l’installation d’applications provenant de sources externes, l’entreprise continuera d’examiner la sécurité de ces applications grâce à une signature électronique fournie par Apple.

Cette signature ne sera obtenue qu’après avoir passé un processus de révision auquel les applications devront se soumettre après chaque mise à jour. Lors de cette inspection, l’application sera analysée à la recherche de code malveillant, mais le contenu de l’application ne sera pas examiné et il sera donc possible d’installer des applications qui étaient jusqu’à présent interdites sur l’App Store en raison des politiques d’Apple.

La procédure pour installer une application sur l’iPhone à partir d’une source externe à Google Play sera différente de celle que l’on peut trouver sur des plateformes telles qu’Android. Il ne sera pas possible de télécharger et d’installer les fichiers, mais les applications devront être fournies via des boutiques alternatives.

Pour les développeurs souhaitant profiter de cette nouvelle mesure, certaines restrictions et exigences seront imposées. Par exemple, toutes les applications qui ont été téléchargées plus d’un million de fois seront soumises à une commission de 50 centimes par an pour chaque installation supplémentaire.