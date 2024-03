Les caméras avec le sceau Leica arriveront bientôt dans une autre famille de téléphones Xiaomi

Le sceau de Leica atterrira sur les caméras d’un autre appareil Xiaomi

Le Civi 4 sera le premier mobile hors de la gamme haut de gamme de Xiaomi à recevoir le sceau de Leica sur ses caméras

Les caméras avec le sceau Leica deviendront l’identité d’une nouvelle famille de mobiles Xiaomi. Le Xiaomi Civi 4 est sur le point de faire une entrée triomphale et les rumeurs indiquent qu’il sera un appareil qui ne passera pas inaperçu. Toutes les fuites indiquent que le Xiaomi Civi 4 sera équipé de caméras Leica.

Les rumeurs proviennent de Gizmochina et parlent ouvertement des spécifications avec lesquelles cet appareil sera doté. Principalement, il est fait référence au processeur qu’il utiliserait, mettant ainsi fin à une série de doutes qui ont surgi.

Le Xiaomi Civi 4 compterait également sur le sceau de Leica sur ses caméras

A l’intérieur du Xiaomi Civi 4 se trouverait le Qualcomm Snapdragon SM8635 avec une quantité de RAM et de stockage considérable. Bien que le processeur ne soit pas encore connu précisément, il se peut qu’il s’agisse d’une version encore non présentée de la famille Snapdragon 8.

L’autonomie serait marquée par une batterie de 5 000 mAh. Cette quantité associée à une charge rapide de 100 W offrirait théoriquement une journée et demie d’autonomie, bien que cela dépendra également du type d’utilisation qui sera fait de l’appareil.

Rien n’a été dit concernant la charge sans fil, mais il est probable que non. En réalité, le chiffre de la charge rapide pourrait changer et, en réalité, les rumeurs ne sont pas claires quant à savoir s’il s’agit de 100 W ou 120 W. Dans tous les cas, tout indique qu’il supportera sans problème les exigences quotidiennes.

L’écran qui sera intégré au Xiaomi Civi 4 devrait avoir une résolution de 1,5K et une forme plate, en plus de bénéficier d’un revêtement en verre 2,7D comme on a pu le voir dans la famille Xiaomi 14. La technologie de la dalle n’a pas été révélée, mais il est probable qu’il s’agisse d’un écran AMOLED.

En ce qui concerne l’appareil photo, le capteur principal serait de 50 mégapixels et porterait le sceau de Leica. Cela ferait de cet appareil le premier hors de la gamme haut de gamme à bénéficier de cette fonctionnalité. Pour le moment, il faudra attendre pour en savoir plus, car tout indique qu’il sera présenté en mai de cette année.