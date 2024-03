Voici la dernière application de Google pour iOS et Android, parfaite pour les étudiants

Photomath est capable de résoudre des opérations mathématiques complexes en les scannant simplement avec l’appareil photo du téléphone

Photomath est la « nouvelle » grande application officielle de Google que vous pouvez télécharger depuis le Play Store

Ce n’est pas vraiment quelque chose de « nouveau », mais Google a jugé bon d’intégrer maintenant l’application Photomath dans son portfolio d’éditeur sur le Play Store, donc en effet cette application très intéressante est la dernière officielle du géant de Mountain View que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android et iOS. Vous voulez savoir ce que vous pouvez en faire?

Eh bien, dire cela est plus simple que le mettre en œuvre, et c’est que Photomath permet à un étudiant en mathématiques, ou à quiconque a besoin de résoudre une opération mathématique aussi complexe soit-elle, de le faire de la manière la plus simple que je puisse imaginer avec son téléphone, en le pointant simplement avec l’appareil photo pour scanner l’opération à l’aide de l’application.

Il n’est pas surprenant que Google se soit intéressé à Photomath en mai 2022, accord qui a été conclu l’année dernière après le test des organismes de réglementation, bien que la société californienne n’ait intégré l’application dans son catalogue que maintenant. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures applications gratuites que vous pouvez installer sur votre smartphone.

Téléchargez Photomath (gratuitement) | Google Play

Quoi qu’il en soit, Photomath n’est pas une application nouvelle en soi, et en réalité, ses créateurs l’ont publiée initialement en 2014. C’était une entreprise basée en Croatie, donc comme nos collègues de 9to5Google nous l’ont confirmé, l’acquisition par Google et l’intégration de ses employés dans les équipes du géant américain n’ont pu être finalisées qu’après l’autorisation de la Commission européenne à la mi-2023.

Il est vrai que Google avait également précédemment acquis Socratic, une application qui faisait des choses assez similaires à Photomath, bien qu’en réalité ils semblent l’avoir abandonnée en faveur de cette dernière.

Photomath, tout ce que vous pouvez faire avec dans une galerie photo

Photomath vous permet de prendre une photo de n’importe quelle équation mathématique ou problème posé, et l’application elle-même analysera l’opération pour la résoudre et vous l’expliquer étape par étape de la manière la plus simple que vous puissiez imaginer.

Maintenant, intégrée à Google, la trajectoire de Photomath est de devenir l’une des meilleures applications pour apprendre et résoudre des problèmes mathématiques sur votre téléphone, car l’application est si puissante que vous pouvez prendre une photo de n’importe quelle équation mathématique ou de n’importe quel problème déjà posé, afin que ses algorithmes analysent l’opération et vous expliquent étape par étape comment la résoudre.

C’est vraiment incroyable car elle peut résoudre des opérations mathématiques aussi complexes qu’elles puissent paraître, et en plus elle vous apprend comment le faire avec des explications faciles à comprendre, compatible avec les mathématiques élémentaires, la géométrie, la trigonométrie, les statistiques ou l’algèbre. Une application indispensable pour les étudiants de tous âges.

De plus, elle est gratuite avec des achats intégrés, donc vous n’aurez rien à payer pour l’utiliser, d’autant plus que les paiements incluent une option d’abonnement avec des tutoriels animés et des explications plus détaillées, ce qui ne sera pas nécessaire pour tout le monde. Elle est également compatible avec iOS et Android à partir de la version 5.0 Lollipop, donc les smartphones basiques pourront l’exécuter sans problème.

Étant donné que Google Lens est également capable, avec ses filtres « Tâches », d’analyser des problèmes mathématiques de trigonométrie ou de calcul, il est logique de penser que les fonctionnalités de Photomath continueront également à être intégrées à Lens, bien que d’avoir cette marque spécifique sur le Play Store soit certainement une excellente idée. Surtout maintenant, avec la marque de Google et la renommée que cela implique.