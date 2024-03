Regarder la Formule 1 en ligne : les meilleures applications pour la regarder gratuitement sur mobile et en direct

Avec ces applications gratuites, vous pourrez regarder toutes les courses de Formule 1 depuis votre smartphone légalement et en direct

Il existe plusieurs applications que vous pouvez utiliser pour suivre les courses de F1 en direct depuis votre mobile

La saison 2024 de Formule 1 est déjà là. Les moteurs ont commencé à vrombir et les pilotes se donnent déjà à fond sur les différents circuits répartis dans le monde entier. Si vous voulez aussi être témoin de l’excitation offerte par cette compétition automobile, dans ce guide, vous pourrez découvrir les meilleures applications gratuites pour regarder la F1 en direct depuis votre téléphone portable ou votre tablette.

Tout comme c’est le cas avec les meilleures applications pour regarder le football sur votre téléphone portable, certaines des applications sélectionnées dans cette liste sont des applications qui vous permettent de regarder les courses de Formule 1 en direct moyennant le paiement d’un abonnement, qu’il soit mensuel ou annuel. Sans plus tarder, nous vous expliquons comment profiter du talent de Lewis Hamilton, de l’habileté de Max Verstappen ou de la magie de Fernando Alonso sur l’Aston Martin depuis votre mobile avec ces applications gratuites.

Meilleures applications gratuites pour regarder la F1 sur mobile

Tout comme les saisons précédentes, cette saison de Formule 1 promet vitesse, action, dépassements et de nombreuses surprises que nous nous souviendrons pendant des années. Si vous voulez être à jour sur toutes les nouveautés, ainsi que revoir les données des courses précédentes, vous pouvez suivre la Formule 1 depuis votre mobile grâce à ces applications gratuites à télécharger. Nous vous expliquons ce que vous devez savoir à leur sujet.

Movistar+

DAZN

F1 TV

Wiseplay

Mitele

Kodi

Movistar détient les droits de diffusion de la Formule 1 en France, ce qui signifie que vous pouvez regarder les courses en direct via leur application pour appareils mobiles. Vous pouvez télécharger et installer Movistar+ gratuitement depuis Google Play Store, mais vous devez avoir souscrit aux services de l’entreprise pour regarder la compétition automobile.

Avec Movistar+, vous pouvez profiter de tout le calendrier de la Formule 1, depuis les séances d’entraînement jusqu’à la fin de la course sur chaque circuit. Spa-Francorchamps, Monaco, Interlagos… Vous ne manquerez rien de ce qui se passe, vous pourrez même suivre le Grand Prix du point de vue du pilote.

De plus, vous pouvez également accéder à des programmes spéciaux auxquels participent des experts comme Antonio Lobato et Pedro Martínez de la Rosa, qui seront de retour cette année pour commenter la F1 depuis la France.

Après son alliance avec Movistar, DAZN a commencé à diffuser tous les Grands Prix de Formule 1 à partir du 1er mars 2021. Cela signifie que depuis ce jour, tous les abonnés à la plateforme de streaming d’événements sportifs peuvent regarder la Formule 1 en direct sur leur mobile en téléchargeant l’application DAZN, disponible gratuitement pour Android et iOS.

DAZN inclut la F1 dans son forfait Essentiel, vous n’aurez donc qu’à payer 19,99 euros par mois si vous voulez avoir accès à tout le contenu. Si vous vous abonnez maintenant, vous pourrez également profiter de compétitions de football comme la Premier League ou la Liga. Vous avez également la possibilité de vous abonner au forfait Total pour 29,99 euros par mois, qui propose également la diffusion de 5 matchs de La Liga à chaque journée.

Il est important de noter que vous pouvez regarder DAZN simultanément depuis deux appareils différents, tant qu’ils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Cette plateforme vous donne accès à tout le contenu de la Formule 1, vous pouvez même regarder les conférences de presse des pilotes. Antonio Lobato, la voix de la Formule 1 en France, est accompagné de Pedro Martínez de la Rosa et Toni Cuquerella lors des diffusions.

Une autre bonne application pour regarder la Formule 1 sur votre mobile est F1 TV, l’application officielle de la compétition, disponible gratuitement pour Android et iOS. Gratuitement, vous pouvez regarder les meilleurs moments des courses ainsi que les programmes avant et après.

Si vous vous abonnez à la version payante pour 2,99 euros par mois ou 26,99 euros par an, vous pourrez accéder à beaucoup plus de contenu. Par exemple, vous pourrez regarder en direct les temps au tour, les cartes et les analyses en direct, et profiter de l’écoute de la radio des équipes. Avec la version premium de F1 TV, vous aurez également accès à des courses anciennes et à des documentaires exclusifs.

Ce lecteur multimédia gratuit vous permet de regarder la Formule 1 en direct sur votre mobile en chargeant des listes vidéo au format w3u et m3u. C’est une application avec une interface simple que vous maîtriserez rapidement, et elle vous permet également d’envoyer le contenu vers votre Smart TV pour le regarder sur grand écran.

Mitele, l’application des chaînes de Mediaset, est une autre application que vous pouvez utiliser pour regarder gratuitement la Formule 1. Telecinco diffuse généralement le Grand Prix de France en clair, qui se déroule sur le Circuit de Barcelone-Catalogne. Par conséquent, il vous suffit de télécharger l’application Mitele et d’accéder à la diffusion en direct de Telecinco pour regarder la course.

La diffusion de cette course n’est pas encore confirmée, bien qu’il soit normal de pouvoir la voir sur Telecinco. De plus, il est également possible que la chaîne diffuse d’autres courses, même certaines qui n’ont pas lieu en France.

Kodi est un lecteur multimédia populaire pour Android. En plus de pouvoir regarder le contenu stocké sur votre mobile, vous pouvez installer des « Add-ons » pour regarder la Formule 1 en direct. Nous avons récemment analysé Kodi en détail et expliqué comment ajouter des Add-ons pour tirer pleinement parti de l’application.

Ce sont les meilleures options disponibles pour regarder la Formule 1 en France depuis votre mobile. Les alternatives sont différentes si vous voulez suivre les courses en direct depuis l’Amérique latine, car là-bas, la F1 est diffusée sur les plateformes Fox Sports, Fox Sports Premium, Star+ et Star Premium – cela dépend du pays. De plus, dans les territoires qui le permettent, vous pouvez également souscrire à F1 TV Pro pour regarder la Formule 1 en direct.

Si vous voyagez en dehors de la France, il est probable que les applications DAZN et Movistar+ ne vous permettront pas de regarder la F1 même si vous avez un abonnement en cours. Cependant, il existe une méthode pour contourner le blocage géographique et continuer à profiter des courses en direct.

La méthode consiste à utiliser des outils tels que NordVPN, un VPN qui fera en sorte que votre appareil semble se trouver en France. De cette façon, vous pourrez accéder à DAZN ou à Movistar+ normalement et regarder les courses de F1 en espagnol avec vos commentateurs préférés.