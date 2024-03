La nouvelle smartwatch d’OPPO est une OnePlus Watch 2 déguisé

OPPO vient d’annoncer sa nouvelle montre intelligente qui, par hasard, ressemble beaucoup à la OnePlus Watch 2

L’OPPO Watch X est une OnePlus Watch 2 avec un autre nom : voici la nouvelle montre intelligente d’OPPO

OnePlus a récemment lancé sa première montre avec Wear OS, sous le nom de OnePlus Watch 2. Ce dispositif intègre une multitude de nouveautés et vise à être une référence sur le marché des montres intelligentes. Malgré son récent lancement, il a déjà des concurrents directs : voici la nouvelle OPPO Watch X qui est exactement une copie de la OnePlus Watch 2.

Il n’est un secret pour personne que OPPO et OnePlus font partie du conglomérat d’entreprises BKK. Prenant cela en compte, les dispositifs des deux compagnies ont souvent des similitudes. Mais cette fois, la OnePlus Watch 2 et l’OPPO Watch X sont si similaires que cela fait peur.

L’OPPO Watch X est une OnePlus Watch 2 déguisée

En termes esthétiques, il n’y a pas de différences, l’OPPO Watch X a exactement le même cadran, la position des boutons est identique et les finitions disponibles sont les mêmes. Bien sûr, leur emballage de vente serait différent.

En ce qui concerne les spécifications techniques, la OnePlus Watch 2 arbore un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un verre saphir 2.5D comme protection. Bien évidemment, l’OPPO Watch X a exactement la même configuration.

L’intérieur de l’OPPO Watch X est équipé du Qualcomm Snapdragon W5 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. On ne sait pas quel système d’exploitation il intégrera, mais il est possible que OPPO surprenne et opte pour Wear OS 4. Cependant, c’est peu probable, surtout lorsque cette montre est destinée à un marché asiatique.

En réalité, cela pourrait être l’une de leurs principales différences. L’OPPO Watch X sera d’abord lancée dans les pays asiatiques avant d’arriver sur le marché mondial, tandis que la OnePlus Watch 2 a été lancée presque simultanément à l’échelle mondiale et a déjà un prix défini.

Revenant aux spécifications, l’OPPO Watch X a une batterie qui offre jusqu’à 48 heures d’utilisation continue et intense. Elle peut cependant durer jusqu’à 100 heures d’utilisation si elle n’est pas autant sollicitée, ce qui est similaire à ce que propose la OnePlus Watch 2.

L’OPPO Watch X sera exclusivement compatible avec Android, aucun téléphone sous iOS ne pourra être connecté à cette montre intelligente. De plus, il faudra disposer d’Android 8.0 ou d’une version supérieure pour pouvoir l’utiliser avec l’appareil mobile.