Cette application pour Windows est un couteau suisse pour ton Xiaomi : change de ROM, débloque le bootloader et bien plus

Il fut un temps où les utilisateurs les plus technophiles et compétents d’Android passaient des heures devant leur ordinateur à apporter des modifications à leurs appareils. Le « modding » est une pratique très courante dans le monde Android et consiste à changer des aspects d’un téléphone mobile, tels que son système d’exploitation, son mode de récupération, etc…

Malgré le fait qu’il y a plus de cinq ans, cela était un processus extrêmement fastidieux, l’énorme variété de progrès technologiques à la fois dans Android et de la part des marques elles-mêmes, où Xiaomi est l’une des plus connues dans ce domaine en raison de la variété de ses ROM et des similitudes internes de ses appareils.

XiaoMiTool, la bible des ROMs et bien plus encore

Comme nous l’avons dit, le modding sur Android n’est pas nouveau, mais il existe actuellement des programmes qui comprennent toutes les fonctions et outils pour modifier non seulement la ROM de notre Xiaomi, mais bien plus encore. Aujourd’hui, nous allons parler de XiaoMiTool, la navaja suiza du modding pour votre téléphone portable Xiaomi.

XiaoMiTool est né il y a quatre ans grâce à Francesco Tescari, à l’époque un étudiant italien qui a décidé de regrouper tout ce qui était possible de faire à un téléphone portable Xiaomi : de changer la ROM au déverrouillage du bootloader, en passant par le rootage ou le changement de la récupération.

Il s’agit d’un outil non officiel, donc son utilisation et les conséquences sur votre téléphone portable Xiaomi ne sont pas couvertes par la garantie de la compagnie. En tout cas, son utilisation principale est celle de changer la ROM, car tout ce dont nous aurons besoin est de connecter notre téléphone portable, d’avoir le fichier de la ROM et le programme se chargera du reste.

De plus, il est également capable de débricker votre Xiaomi. Lorsqu’un téléphone Android se bricke, son utilité devient la même qu’un presse-papiers. Il est très difficile de le ramener à son état d’origine, et bien que XiaoMiTool ne soit pas toujours capable de le récupérer, il offre également cette fonctionnalité.

En plus des ROM ou du débrickage, le programme, qui fonctionne à la fois sous Windows, macOS et Linux, vous permet également de sélectionner des mods ou toute récupération à travers son interface de manière très simple. Il vous suffit de naviguer jusqu’au fichier et si à un moment donné nous avons besoin de faire quelque chose, le programme nous guidera tout au long du processus.

Un autre aspect très important de XiaoMiTool, qui a déjà une deuxième version, est sa capacité à déverrouiller le bootloader. Il s’agit d’une condition préalable indispensable avant de pouvoir apporter des modifications à notre téléphone portable Xiaomi et avec cet outil, cela n’a jamais été aussi facile.

Grâce à ce type de programmes, créés par des développeurs indépendants, nous pouvons apporter des modifications à notre téléphone portable Xiaomi comme jamais auparavant, en évitant des guides interminables en anglais et en nous faisant gagner un temps extrêmement précieux.

Téléchargement | XiaoMiTool V2