Voici la nouvelle liste d’Apple Music qui est mise à jour quotidiennement et contient les chansons les plus écoutées

Mix: en boucle maintenant disponible sur Apple Music

Ces dernières semaines, de nombreuses nouveautés ont été annoncées sur Apple Music. Tout d’abord, l’expérience Replay est désormais mensuelle, ce qui signifie que nous pourrons consulter nos statistiques chaque mois. Deuxièmement, deux nouvelles stations de radio ont été ajoutées et s’appellent « Amor » et « Desamor », personnalisées pour chaque utilisateur.

Récemment, une nouvelle liste de lecture personnalisée a été ajoutée pour chaque utilisateur. Une liste un peu spéciale car elle est mise à jour tous les jours et contient les chansons que nous écoutons le plus sur Apple Music. C’est comme la liste de lecture Replay, mais beaucoup plus récente.

Sur Apple Music, il existe plusieurs listes de lecture personnalisées. D’un côté, nous avons la liste de chansons préférées qui est mise à jour le mardi, et de l’autre côté, la liste d’amis qui est mise à jour le jeudi, par exemple. Maintenant, aux côtés de ces listes personnalisées qui se trouvent dans la section « Pour vous », il y aura la liste Mix: en boucle.

Apple la décrit comme « toutes les chansons qui vous obsèdent ces derniers temps, réunies en un seul endroit ». Vous verrez une nouvelle carte animée de couleur jaune et orange, avec des animations qui sont déjà caractéristiques de certaines listes de lecture et des albums sur la plateforme.

Février a été un excellent mois pour Apple Music. Voici toutes les nouveautés qui sont arrivées : 1. Replay est désormais une expérience mensuelle : Chaque mois, nous pourrons voir les statistiques d’écoute et notre liste sera mise à jour chaque dimanche. 2. Amor et Desamor sont les deux nouvelles stations de radio :… pic.twitter.com/uYjM6GnX4x — Fran Besora  (@ifrnb) 29 février 2024

Cette liste avec les 25 chansons que nous avons écoutées le plus ces derniers jours fera partie du quatuor de listes basées sur notre activité pour nous montrer des chansons qui nous correspondent. D’un côté, nous avons notre propre station de radio, la liste de chansons préférées qui est mise à jour le mardi, le nouveau mix quotidien et enfin, la liste de lecture Replay.

Récemment, de nombreuses nouveautés ont été ajoutées à Apple Music, tant sous la forme de fonctionnalités que de widgets interactifs, un nouveau système de chansons préférées, la liste de chansons préférées ou l’inclusion de nouvelles façons d’écouter ce que nous aimons le plus grâce à des listes de lecture comme Replay 2024 ou la nouvelle liste « en boucle ».