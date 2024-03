Voici combien coûte la fabrication d’un Xiaomi 14 Ultra

Un récent rapport de XiaomiUI révèle le coût des principaux composants du nouveau Xiaomi 14 Ultra

Le dos du Xiaomi 14 Ultra en couleur blanc

Xiaomi a profité de sa présence au Mobile World Congress de 2024 pour présenter au niveau mondial les trois membres de sa nouvelle famille de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14, parmi lesquels se distingue, au-dessus du reste, le Xiaomi 14 Ultra, un terminal haut de gamme que nous avons déjà pu tester pendant quelques minutes et qui nous a laissé une très bonne impression.

Le Xiaomi 14 Ultra est déjà disponible à l’achat en France dans une seule configuration mémoire de 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne pour un prix de 1 499 euros et maintenant, une fuite récente nous aide à comprendre pourquoi il est si cher, car elle révèle combien coûte la fabrication de chaque unité de ce smartphone haut de gamme de Xiaomi.

Voici ce que coûtent les différents composants du Xiaomi 14 Ultra

Un rapport publié par le média spécialisé XiaomiUI nous dévoile la liste des prix des principaux éléments et composants du Xiaomi 14 Ultra et, comme on pouvait s’y attendre, la pièce qui rend le plus cher l’ensemble est la carte mère.

Ainsi, la version du modèle qui est commercialisée en France (16/512 Go) a un coût de 400 dollars, tandis que les cartes mères des deux autres variantes de mémoire coûtent 380 dollars (12/256 Go) et 421 dollars (16/1 To), respectivement.

Le deuxième composant le plus cher du Xiaomi 14 Ultra est son écran qui coûte 188 dollars et le prix total des quatre caméras est de 240 dollars, car l’appareil photo principal coûte 139 dollars, l’appareil photo ultra grand-angle 68 dollars, l’appareil photo téléobjectif 25 dollars et l’appareil photo pour selfies seulement 8 dollars.

Les prix des autres composants du Xiaomi 14 Ultra sont les suivants :

Haut-parleur : 4 dollars

Sous-carte : 7 dollars

Batterie : 25 dollars

Couvercle de la batterie : 40 dollars

Ainsi, si l’on additionne le coût de tous les composants de la version du Xiaomi 14 Ultra vendue en France, ceux-ci ont un coût total de 904 dollars, soit environ 837 euros, auxquels il faudrait ajouter le montant de la main-d’œuvre et des droits de douane imposés par le gouvernement espagnol.