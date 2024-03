iPad Pro 2024 : fuitent les schémas des prochains iPad d’Apple

Des schémas qui confirment et réfutent les rumeurs

Nous connaissons déjà les dimensions et mesures des prochains iPad Pro

Apple est sur le point de présenter ses nouveaux iPad Pro, des appareils qui représenteront une mise à jour historique en incluant des nouveautés telles que la puce M3 des nouveaux MacBook Pro, des écrans OLED de 11 et 13 pouces, ainsi que des accessoires rénovés tels qu’un Magic Keyboard en aluminium ou un nouveau Apple Pencil. Ces appareils devraient arriver ce mois-ci avec un nouvel iPad Air et un MacBook Air avec M3.

Leur présentation et leur lancement seraient imminents, et nous disposons déjà de plus de détails sur leur apparence et leurs dimensions grâce à une nouvelle fuite de leurs prétendus schémas, obtenus par le média spécialisé dans Apple, MacRumors, depuis les usines chinoises. Ces schémas, s’ils sont réels, révèlent des choses très intéressantes…

Voici les schémas des prochains iPad Pro

Ces schémas des prochains iPad Pro 2024 concordent avec les dimensions récemment divulguées des nouveaux iPad Pro, qui indiquent qu’ils seront plus fins grâce aux nouveaux écrans OLED, ce qui permet de réduire l’épaisseur des appareils. Par conséquent, les dimensions des deux nouveaux modèles d’iPad Pro seraient les suivantes :

iPad Pro de 11 pouces (2024) : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm.

iPad Pro de 13 pouces (2024) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm.

Les schémas divulgués montrent non seulement les dimensions possibles des prochains iPad Pro, mais aussi l’absence d’une des nouveautés attendues : le SmartConnector à quatre broches. Comme on peut le voir sur les images, les iPad Pro 2024 continueraient d’avoir celui à 3 broches. Aucun changement n’est non plus visible dans leur système de caméras ou dans les haut-parleurs.

Il est important de noter que ce type de fuites tend à être véridique, car elles proviennent directement des usines, où les dimensions des appareils sont disponibles pour leur fabrication. Il sera intéressant de voir, en particulier, le modèle de 12,9 pouces, qui serait 1 mm plus fin que la génération actuelle.

Tout indique que les nouveaux iPad Pro seront lancés au cours du mois de mars, aux côtés des nouveaux iPad Air ou du nouveau MacBook Air avec puce M3. Il est également possible qu’ils soient annoncés lors d’un événement, nous attendons donc maintenant les mouvements que décidera d’entreprendre Apple.