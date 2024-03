Les prix des Samsung Galaxy F15 5G et Galaxy M14 4G sont révélés quelques jours avant leur lancement

Selon une récente fuite, le Samsung Galaxy F15 5G sera proposé à partir de 13 499 roupies indiennes, soit environ 150 euros , tandis que la version de base du Galaxy M14 4G coûtera 9 499 roupies indiennes, soit environ 106 euros .

Après un MWC 2024 intense et passionnant, où les voitures et les bagues intelligentes ont été les grands protagonistes, nous sommes maintenant pleinement dans le mois de mars, période choisie par Samsung pour le lancement de sa nouvelle génération d’appareils d’entrée de gamme de la série Galaxy F et Galaxy M.

Ainsi, à quelques jours seulement de leur présentation officielle en Inde, les nouveaux Samsung Galaxy F15 5G et Galaxy M14 4G viennent de voir leurs prix officiels confirmés grâce à une récente fuite.

Les différents prix des versions des Galaxy F15 5G et Galaxy M14 4G ont été révélés

Le célèbre fuiteur indien Abhishek Yadav a récemment publié un post sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, dans lequel il partage une affiche confirmant les prix des nouveaux Samsung Galaxy F15 5G et Galaxy M14 4G pour le marché indien.

Comme vous pouvez le voir sur l’image accompagnant ce post, que nous vous montrons ci-dessus, le Samsung Galaxy F15 5G sera disponible en deux configurations de mémoire, 4+128 Go et 6+128 Go, aux prix officiels suivants :

– Samsung Galaxy F15 5G 4/128 Go : 13 499 roupies indiennes, soit environ 150 euros .

– Samsung Galaxy F15 5G 6/128 Go : 14 499 roupies indiennes, soit environ 162 euros .

De même, le Samsung Galaxy M14 5G sera également proposé en deux versions de mémoire, 4+64 Go et 6+128 Go, aux prix suivants sur le marché :

– Samsung Galaxy M14 4G 4/64 Go : 9 499 roupies indiennes, soit environ 106 euros .

– Samsung Galaxy M14 4G 6/128 Go : 9 499 roupies indiennes, soit environ 139 euros .

Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques jours, presque toutes les spécifications du Samsung Galaxy F15 5G ont déjà été révélées, et nous pouvons donc vous confirmer que ce téléphone sera doté d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 6100+, d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’une énorme batterie de 6 000 mAh avec charge rapide de 25 W, du système d’exploitation Android 14 et de 4 ans de mises à jour Android.

En revanche, nous ne savons pas grand-chose sur les caractéristiques du Samsung Galaxy M14 4G, si ce n’est qu’il sera équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau, d’un triple module de caméra arrière, d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton latéral, d’un port USB Type-C, du Wi-Fi 5 et d’Android 14 prêt à être utilisé.