Ces deux appareils Xiaomi sont parfaits pour avoir les chaînes de la TNT HD sur votre ancienne télévision

Comme vous le savez, le 14 février dernier a été achevé ce que l’on appelle le « blackout » de la TNT, où les chaînes diffusant en qualité SD ne sont plus disponibles pour tous les utilisateurs. Peut-être que cela ne vous a pas affecté car vous possédez déjà une télévision adaptée au contenu HD, mais si ce n’est pas le cas, sachez qu’il existe deux produits Xiaomi très bon marché qui vont vous sauver la mise.

Nous parlons des fantastiques Xiaomi TV Stick et Xiaomi Mi Box, deux gadgets avec lesquels vous pourrez continuer à regarder la TNT sur votre télé sans aucun problème en ayant simplement accès à une prise HDMI pour pouvoir transmettre le signal émis par ces deux petits dispositifs.

Un produit bon marché, une connexion internet et profiter

Comme nous vous l’avons dit, à la fois le Xiaomi TV Stick et la Xiaomi Mi Box sont deux produits qui, pour très peu d’argent, vont vous sauver la mise pour continuer à regarder la TNT sur votre télévision, aussi ancienne soit-elle. Pour cela, en plus d’une prise HDMI sur votre télé, vous devrez simplement disposer d’une connexion internet pour qu’ils fonctionnent correctement. Le reste est un jeu d’enfant.

En réalité, vous avez plusieurs options pour visualiser ce contenu une fois que vous avez acheté l’un de ces deux dispositifs, qui ont un prix officiel d’environ 39,99 euros pour le TV Stick et de 49,99 euros pour le Xiaomi Mi TV Box. Les options que vous pouvez choisir sont les suivantes:

Vous pouvez utiliser des applications gratuites comme Tivify ou TDT Channels pour accéder à ce contenu de manière légale et totalement libre

Si vous avez un abonnement à Movistar, Orange ou Vodafone, ils disposent tous d’une application pour ces appareils sur lesquels vous pouvez visualiser toutes les chaînes sans problème majeur

Vous avez également des applications disponibles telles que Kodi pour ajouter des listes IPTV gratuites comprenant toutes les chaînes de la TNT

Par conséquent, vous voyez qu’avec un peu plus de 30 euros, vous aurez deux options disponibles qui vont vous éviter d’avoir à acheter une nouvelle télévision pour pouvoir continuer à regarder la TNT. Bien sûr, vous avez également la possibilité de la regarder via votre smartphone ou tablette, mais nous savons que ce n’est pas aussi pratique et que beaucoup d’entre vous apprécient de pouvoir continuer à le faire sur votre télévision.