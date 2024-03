Tim Cook réaffirme qu’Apple fera bientôt une annonce liée à l’IA

Une annonce qui pourrait être faite dès le 3 juin prochain

Apple s’investira officiellement dans l’IA cette année

Le PDG d’Apple l’a encore fait. Lors de la dernière présentation des résultats financiers de l’entreprise, il a annoncé qu’Apple ferait une annonce liée à l’Intelligence Artificielle. Récemment, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires, il a confirmé à nouveau qu’Apple ouvrirait de nouvelles voies dans l’IA générative cette même année.

Cette affirmation survient alors que nous sommes plongés dans les rumeurs concernant les nouveautés de l’Intelligence Artificielle qui seraient ajoutées dans iOS 18, une nouvelle version du système d’exploitation qui serait historique grâce à de nouvelles fonctionnalités d’IA ou un nouvel assistant et pour laquelle on connaîtrait déjà les possibles iPhone compatibles grâce à une récente fuite.

Apple s’engagera pleinement dans l’Intelligence Artificielle cette même année

C’est la deuxième annonce de ce genre que fait Tim Cook ce mois-ci. Comme nous l’avons mentionné précédemment, lors de la présentation des derniers résultats financiers, le PDG d’Apple a dit quelque chose de similaire, il est donc clair que dans les prochains mois nous connaîtrons tout sur quoi Apple a travaillé ces dernières semaines.

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’Apple nous a déjà donné des indices sur la manière dont l’Intelligence Artificielle pourrait être mise en œuvre. Par exemple, le nouveau correcteur orthographique introduit dans iOS 17 en est doté, ainsi que le nouveau clavier prédictif capable de compléter automatiquement des phrases lorsqu’on écrit en anglais.

Après l’annulation de l’Apple Car, l’Intelligence Artificielle est le nouvel objectif et dans ce cas, nous verrons quelque chose lié à celle-ci le 3 juin prochain, qui, si rien ne change et que tout se passe comme les autres années, sera le jour où la WWDC 2024 aura lieu et où les nouvelles versions des systèmes d’exploitation tels que iOS 18 seront présentées.

Bien qu’il reste encore quelques mois avant de pouvoir savoir quelque chose avec certitude, certaines des applications de l’IA attendues pourraient être un nouvel assistant, un Spotlight amélioré ou des fonctionnalités dans Apple Music, l’application Messages ou la suite iWork. N’oublions pas que l’entreprise teste déjà en interne des outils tels que Ask, qui seraient utilisés par les conseillers AppleCare pour fournir un support.

En résumé :