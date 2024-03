Apple Vision Pro sera bientôt lancé dans 3 autres pays

L’Apple Vision Pro est en vente depuis près d’un mois. Cependant, pour les acheter, il faudra le faire aux États-Unis. Cela a conduit certaines personnes à les importer et à les expédier dans leur pays d’origine, ce qui s’est finalement avéré une mauvaise option. Désormais, l’appareil sera lancé dans 3 autres pays.

Davantage de pays pourraient les recevoir avant l’été

Si Apple suit sa cadence de sortie habituelle, on peut s’attendre à ce qu’il annonce l’événement WWDC en juin et, éventuellement, certains signes nous indiquent que le produit sera disponible dans davantage de pays avant l’événement.

Cependant, il n’y a aucune suggestion quant au moment où cela pourrait se produire plus précisément, nous pourrions donc voir quelque chose plus tôt ou nous devrons attendre beaucoup plus près de l’événement.

Étant donné que la WWDC est un événement pour les développeurs, il serait logique qu’Apple veuille rendre les lunettes informatiques spatiales accessibles au plus grand nombre à l’avance afin de faciliter le développement d’applications.

Alors que l’analyste qui suit de près les initiatives d’Apple, Ming-Chi Kuo, n’a pas précisé quels pays seraient susceptibles de recevoir l’Apple Vision Pro ensuite, Mark Gurman de Bloomberg a précédemment déclaré que la Chine, le Royaume-Unis et le Canada seraient probablement les trois prochains pays à recevoir l’Apple Vision Pro. voir l’Apple Vision Pro mis en vente.

Bien sûr, Apple n’a rien dit à ce sujet, tandis que le prix reste également une énigme jusqu’à ce qu’Apple annonce officiellement la disponibilité internationale.

Est-ce une bonne idée d’importer des Apple Vision Pro des États-Unis ?

Apple a confirmé que l’appareil aura certaines limitations géographiques. Il a déclaré, par exemple, qu’un compte Apple ID ne fonctionnerait avec le Vision Pro que si la région de l’utilisateur était définie sur les États-Unis. De plus, l’assistance Apple est également limitée aux États-Unis – et l’appareil ne prend en charge que l’anglais (États-Unis) pour la langue et l’écriture (tout comme Siri, bien que le portugais ne soit pas disponible dans l’assistant Apple).

Bien sûr, il existe des moyens de contourner certaines de ces limitations, comme par exemple en utilisant un nouveau compte Apple ID pour les USA — mais il y aura alors des contraintes lors de l’utilisation des applications, principalement parce que si vous les achetez, elles être lié à différents comptes d’utilisateurs.

D’autres « jonglages » peuvent également être effectués, mais l’utilisateur profitera-t-il pleinement du Vision Pro ?

Si tu portes des lunettes, ce n’est pas grave

Bien qu’Apple ait annoncé que deux objectifs ZEISS seraient disponibles à l’achat aux États-Unis à partir du 2 février, cela constituera un obstacle majeur car vous ne pourrez pas les importer en dehors des États-Unis.

Par conséquent, si vous portez des lunettes, sans ces lentilles avec votre prescription, vous ne pourrez pas utiliser Apple Vision Pro.

Lorsque les précommandes ont commencé le 19 janvier, Apple a confirmé dans la section FAQ de la page de commande Vision Pro que « pour les clients ayant des besoins de correction de la vue, ZEISS n’acceptera que les prescriptions visuelles rédigées par des professionnels de la vue des États-Unis et expédiera uniquement aux États-Unis. Emplacements. »

En tant que tel, cela signifie qu’il sera impossible d’acheter un objectif et de l’importer : il est préférable d’attendre que l’appareil et les objectifs soient disponibles dans votre pays d’origine.

Le contenu 3D et les jeux spatiaux seront réservés aux États-Unis

Là encore, ce blocage s’étend à certains services d’Apple et à certaines applications tierces.

Il existe des restrictions de localisation pour les services Apple qui ont été annoncées par la société. Un exemple en est l’accès aux services Apple TV Plus et Apple Arcade.

Il existe d’autres limitations, telles que le contenu 3D et la technologie informatique spatiale.

Bien sûr, avoir une expérience directe dès que la technologie devient disponible est très intéressant. Cependant, dans ce cas, l’expérience totale peut être compromise et ne pas correspondre à ce qu’ils pourraient attendre de ce produit.