« L’utilisateur tracera le chemin à suivre avec l’IA » : interview de David Alonso (Samsung Iberia)

Pendant le MWC 2024, nous avons pu discuter avec David Alonso, directeur des affaires mobiles Iberia chez Samsung Electronics

Le MWC 2024 est sur le point de fermer ses portes et nous a laissé avec certains des produits les plus intéressants déjà lancés. Mais aussi avec d’autres qui sont encore à venir et dont nous n’avons pu voir qu’un petit avant-goût. C’est le cas de produits tels que le Samsung Galaxy Ring, la première bague intelligente de la société coréenne.

Samsung a profité de sa présence au MWC 2024 pour présenter son nouveau dispositif portable et montrer comment ce produit s’intégrera dans l’écosystème croissant de l’entreprise, où l’intelligence artificielle est devenue le lien entre les différentes composantes qui le soutiennent.

Afin d’en savoir plus sur la stratégie de Samsung dans ce domaine, nous avons eu l’opportunité d’interviewer David Alonso, directeur des affaires mobiles Iberia chez Samsung Electronics. Voici ce qu’il nous a dit :

Interview complète de David Alonso

Imaginez qu’un consommateur décide d’acheter un Samsung Galaxy S24 Ultra, une Galaxy Tab S9, une SmartTV, une machine à laver connectée, quelles sont les avantages que l’intelligence artificielle peut apporter à l’écosystème SmartThings ?

Eh bien, cela peut apporter de nombreux avantages, et je pense que la meilleure façon est de donner des exemples. Vous parliez de machines à laver, avec l’intelligence artificielle, la consommation d’énergie sera beaucoup plus faible et l’appareil sera beaucoup plus efficace.

Avec la famille Galaxy S24, nous avons fait de l’intelligence artificielle le cœur de l’appareil, et nous avons intégré l’intelligence artificielle dans des utilisations très courantes de téléphone mobile, par exemple cette conversation que nous avons en ce moment, vous pourriez parler parfaitement coréen et je vous comprendrais parfaitement en espagnol et vice versa. Nous pouvons aussi faire la même chose lors d’un appel téléphonique, où en temps réel vous parlez coréen, je parle espagnol et nous nous comprenons.

Ainsi, la barrière de la langue est brisée dans l’une des principales utilisations du smartphone, la communication. Mais pas seulement cela, par exemple, imaginez que nous sommes dans un chat, sur SMs ou sur WhatsApp. De la même manière, je peux écrire en coréen, vous le recevez en espagnol et vice versa.

L’IA change également la façon dont nous recherchons. Actuellement, nous allons sur Google, nous tapons une série de mots pour décrire ce que nous recherchons plus ou moins bien, et il nous trouve beaucoup de choses. Avec Circle to Search, qui est l’une des fonctionnalités que nous avons intégrées dans la famille Galaxy S24, il suffit d’avoir une image de ce que nous recherchons (cela peut être une photo, une partie d’une vidéo YouTube, une image que nous voyons sur Instagram…) En entourant simplement cette image, il va rechercher toutes les informations que nous avons disponibles sur Internet concernant ce que je recherche.

Un autre aspect lié à votre profession. Cette conversation que nous avons peut être enregistrée et ensuite le téléphone la transcrira automatiquement, vous donnera la transcription dans la langue que vous voulez, mais pas seulement cela, il peut ensuite la mettre en forme et faire un résumé en tirant les points les plus importants de cette conversation. Je pense que ce sont des exemples de choses pour lesquelles nous utilisons normalement le téléphone portable et où nous voyons que l’intelligence artificielle vient améliorer cette expérience utilisateur et la façon dont nous faisons les choses.

La série Samsung Galaxy S24 comprend le modèle d’IA Gemini Nano de Google, et certaines des fonctionnalités intégrées (comme la génération de fonds d’écran) utilisent également des modèles de Google. Pour quelles raisons Google a-t-il été choisi comme « partenaire » à cet égard, malgré la bonne relation de Samsung avec Microsoft (OpenAI) ?

Nous concevons l’intelligence artificielle comme un environnement ouvert et nous collaborons non seulement avec Google, mais aussi avec de nombreuses autres entreprises. Dans le cas du Galaxy AI et de son intégration dans la famille Galaxy S24, il y a des fonctionnalités qui sont propres à Samsung et d’autres qui sont effectivement de Google.

Google est l’un de nos principaux partenaires dans la mobilité, non seulement parce que le système d’exploitation que nous utilisons sur le téléphone est Android et Google, mais aussi parce que c’est l’une des entreprises les plus avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle dans le monde.

Nous collaborons également avec Microsoft, en réalité cette semaine, la série Galaxy Galaxy Book4 a été lancée sur le marché, qui intègre l’intelligence artificielle avec Galaxy AI. Dans le cas de Galaxy Book4, notre principal partenaire, comme il se doit, est Microsoft.

Dans cette conception de l’intelligence artificielle comme un environnement ouvert, nous collaborons avec les principaux acteurs. Tant avec Google qu’avec Microsoft, ainsi qu’avec d’autres entreprises moins connues mais leaders dans ce domaine.

Comment Samsung imagine-t-il l’avenir de l’IA dans l’écosystème Galaxy ?

Eh bien, c’est sortir la boule de cristal. Lorsqu’une de ces technologies de rupture émerge, il est très difficile d’imaginer ce qui va arriver.

Quand nous avons lancé il y a quelque temps la 3G ou la 4G, personne n’imaginait que les applications que nous utilisons aujourd’hui, comme WhatsApp, allaient être l’une des applications les plus populaires.

Finalement, ce sont les utilisateurs qui définissent la voie à suivre avec l’IA. Ce sont eux qui définissent ce qui va venir, ce sont eux qui définissent l’utilisation ou quelles nouvelles applications et utilisations découlent de cette nouvelle technologie.

Mais si nous commençons à imaginer, je pense qu’en fin de compte, cela vient pour rendre notre vie plus facile. Je pense que des éléments tels que la traduction instantanée ou l’assistant de notes dont nous avons parlé sont quelques exemples qui peuvent nous donner une petite idée de ce qui va arriver.

Je pense que ici, au MWC 2024, nous avons également un exemple d’application de l’intelligence artificielle dans le domaine du bien-être et de la santé, à travers les dispositifs portables que nous annonçons et présentons à l’échelle mondiale, comme le Galaxy Ring.

Ring joue également un rôle clé dans cet environnement Galaxy AI. Comment ? Pas tant par le dispositif lui-même, mais par l’interaction avec l’application Samsung Health et l’analyse que l’intelligence artificielle peut faire de notre bien-être et de notre état de santé, pour ensuite donner des recommandations sur comment améliorer et mener une vie plus saine.

Comment Samsung s’assure-t-il que l’IA est utilisée de manière responsable et éthique dans ses produits ?

Nous sommes totalement engagés, bien sûr, envers l’éthique des affaires et la sécurité. Je pense que l’intelligence artificielle, en tant que nouvelle technologie, suscite des craintes et des incertitudes quant à ce qui va être fait avec les données, comment elles vont être utilisées ou avec qui nous les partageons.

C’est une obsession pour nous et nous travaillons dessus depuis de nombreuses années grâce à notre plateforme Knox. Ce n’est pas pour rien que nous avons été nominés plusieurs fois par des experts tels que Garner comme la plateforme mobile la plus sûre du marché.

Notre objectif est de garantir aux utilisateurs que leurs données seront traitées de manière éthique, qu’elles resteront en sécurité et qu’elles ne seront utilisées d’aucune manière qui ne conviendrait pas à l’utilisateur, tout en respectant la sécurité et la confidentialité des données, ce qui est très important.

Nous avons vu sur votre stand le nouveau Samsung Galaxy Ring, votre prochain dispositif axé sur la santé. Personnellement, quelles avantages pensez-vous que ce produit peut avoir par rapport à une smartwatch ?

Le Galaxy Ring complète la gamme de dispositifs portables de Samsung en tant qu’élément supplémentaire. La smartwatch remplit une fonction et je pense que le Galaxy Ring en remplit une autre.

À certains égards, il peut être plus pratique et plus confortable que le Samsung Galaxy Watch. Un exemple clair en est la surveillance du sommeil, qui est un aspect très important sur lequel nous nous sommes également concentrés avec le Galaxy Watch à partir de la famille Galaxy Watch5.

Il y a beaucoup de personnes qui retirent leur montre pour dormir car elles sont gênées ou simplement parce qu’elles ne veulent pas dormir avec quelque chose de mis. Le Galaxy Ring vient compléter cela, car de la même manière qu’il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas avec une montre, presque tout le monde dort avec une bague, et c’est un dispositif beaucoup plus léger qui se fait à peine sentir. C’est beaucoup plus confortable et nous ne nous rendons pratiquement pas compte que nous en portons une.

C’est un complément au Galaxy Watch, et ce qu’il apporte est précisément d’élargir cette gamme de dispositifs portables dans le but d’améliorer la surveillance de notre mode de vie, de notre état de santé et de notre bien-être.