Le prochain roi des piscines et des campings sera cette nouvelle mini enceinte Bluetooth Xiaomi : petite en taille et en prix, mais puissante et avec un son à 360 degrés

« Pourquoi ai-je besoin d’une enceinte bluetooth portable ? ». Certaines personnes se posent cette question lorsqu’elles en voient une, mais la réalité est que ces mini-haut-parleurs peuvent être très utiles si vous voulez écouter de la musique, des podcasts ou passer un appel sans utiliser ni des écouteurs ni le kit mains libres du téléphone.

Xiaomi sait qu’il y a un public – par exemple, je l’attache au guidon de mon vélo lorsque je fais une balade dans la campagne et que je ne veux pas porter de casque pour ne pas être isolé de l’environnement. Et c’est pourquoi il continue de renouveler son catalogue. Et la dernière nouveauté est une enceinte bluetooth aussi petite en taille que puissante et résistante.

Xiaomi Bluetooth Speaker Mini

Avec un design externe en forme de cylindre, des lumières RGB et une taille qui vous permet de l’accrocher à une poignée, un sac à dos ou de le tenir près de votre pantalon – et qui tient dans la paume de votre main -, le Xiaomi Bluetooth Speaker Mini est compact, mais il a une sortie audio de 3W et offre même un son à 360 degrés.

Le haut-parleur est alimenté parune batterie de 2 000 mAh, ce qui se traduit par jusqu’à 11 heures de lecture audio avec une seule charge complète. Et il possède une classification IP67 de résistance à l’eau et à la poussière pour résister aux chutes dans la campagne, à la pluie, aux éclaboussures inattendues dans les piscines, au sable de la plage, et plus encore.

Oui, le premier haut-parleur Xiaomi compatible avec HyperOS

Son utilisation est simple, il suffit de toucher le haut de votre Xiaomi pour établir une connexion instantanée grâce à la technologie NFC. Il est compatible avec Bluetooth 5.3, ce qui devrait assurer une connexion stable, et il est également compatible avec la connectivité HyperOS, étant le premier de sa catégorie dans ce domaine. Il peut même se connecter à deux téléphones en même temps.



Le Xiaomi Bluetooth Speaker Mini vous permet depersonnaliser votre expérience d’écoute grâce à la fonction Xiaomi Audio ID. L’appareil peut également être associé et utilisé via l’application MIJIA. et son prix est de 229 yuans, soit 29 euros. Pour l’instant, il est uniquement disponible en Chine, mais nous espérons qu’il arrivera en Europe, car son potentiel est aussi grand que sa taille et son prix sont petits.

Via | Gizmochina / Youpin