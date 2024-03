Quand le Xiaomi SU7 arrivera-t-il sur le marché mondial? Voici l’avis du président de Xiaomi

Le Xiaomi SU7 a été la grande vedette du Mobile World Congress 2024 de Barcelone, qui se clôture ce jeudi 28 février. La société pékinoise a profité de la plus importante foire de technologie mobile de l’année pour présenter le produit, fruit d’un des plus importants investissements de son histoire. Et, comme on pouvait s’y attendre, il a attiré tous les regards des participants à la foire.

Mais il nous a également laissé avec des interrogations sans réponse. La plus notable: quand sera-t-il lancé sur le marché mondial? Pendant la foire, l’une des porte-parole de Xiaomi France nous a assuré que le plan de l’entreprise est de commencer la commercialisation de ce véhicule en Chine au cours de cette année 2024. Cependant, aujourd’hui nous avons appris que son arrivée sur le marché international prendra plus de temps.

C’est William Lu lui-même, président du groupe Xiaomi et principal responsable de la division mobile de l’entreprise, qui a publié une vidéo sur son profil X (anciennement Twitter), répondant à l’une des questions les plus posées ces dernières semaines: quand le Xiaomi SU7 arrivera-t-il sur le marché mondial?.

Dans la vidéo, il explique que l’industrie automobile nécessite des délais plus longs que d’autres industries, et qu’il faut au moins trois ans pour lancer le premier véhicule sur le marché. À cet égard, il précise que, probablement, Xiaomi aura besoin de trois ans d’apprentissage sur le marché chinois avant de s’implanter dans d’autres régions du monde. La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous.

At #MWC24, everyone wanted to know about our global launch plan for the Xiaomi SU7. Here’s my take on it.👇 pic.twitter.com/2bfr6RFmCZ

— William Lu (@WilliamLuXiaomi) 29 février 2024