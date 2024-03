Courir à la maison : Xiaomi et son partenaire Urevo m’ont aidé lorsque je ne peux pas sortir pour faire de l’exercice avec leur nouveau tapis de course, qui prend également peu de place

Une des zones que l’on voit toujours dans une salle de sport est la zone des tapis de course. Et c’est un secteur dans lequel Xiaomi a de l’expérience, tout comme sa partenaire Urevo, donc elles ont lancé une machine de course à domicile avec jusqu’à 9 niveaux d’inclinaison.

Le Xiaomi UREVO 3S est l’une de ces solutions domestiques pour ceux qui ne peuvent pas courir dans la rue, ou qui préfèrent le confort du tapis plutôt que d’éviter les personnes, les voitures et les trottinettes électriques. Et qui ne veulent pas dépenser beaucoup, mais qui veulent avoir un tapis de bonne qualité.

Xiaomi UREVO 3S

Partenaire de Xiaomi avec laquelle elle a lancé plusieurs appareils et produits, Urevo a également de l’expérience dans les tapis de course, et en réalité, celui-ci est le Xiaomi UREVO 3S, un nouveau modèle conçu pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’espace à la maison. Le nouveau tapis de course est équipé de roues à l’avant précisément pour pouvoir le déplacer facilement dans la maison.

Le dispositif est fait avec une structure robuste, a une hauteur de 16,5 cm et peut être rangé facilement sous les lits et les canapés. Le meilleur, c’est qu’il possède jusqu’à 9 niveaux d’inclinaison, afin d’augmenter le niveau de défi et de vous permettre de courir non seulement à plat.

Un tapis de course polyvalent et facilement transportable

Avec une télécommande, un écran LED intégré, une capacité de poids maximale de 120 kg et une vitesse maximale de 6 km/h, vous pouvez connecter le UREVO 3S à votre téléphone portable via son application pour pouvoir suivre vos entraînements en détail. Bien qu’il soit également compatible avec d’autres applications sportives.



Xiaomi UREVO 3S est un tapis de course conçu pour la marche ou la course légère, mais grâce aux différents niveaux d’inclinaison, les choses deviennent encore plus intéressantes. Pour le moment, nous ne savons pas s’il arrivera en France, mais des sites comme Geekbuying le vendent avec une livraison en Europe, et il coûte 459,99 euros, un prix qui le place à mi-chemin entre les tapis bon marché – qui n’ont généralement pas une longue durée de vie – et les appareils professionnels de salle de sport.

