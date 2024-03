Les créateurs de l’une des meilleures alternatives à Chrome ont lancé leur propre assistant d’IA pour Android

Leo est l’assistant IA du navigateur Brave et est maintenant disponible gratuitement pour les utilisateurs Android

Brave est un navigateur axé sur la vie privée

Sans être aussi connu que Google Chrome ou Microsoft Edge, Brave est l’un des navigateurs web les plus sécurisés pour Android, que vous reconnaissez sûrement grâce au lion orange de son logo. Maintenant, ce navigateur spécialisé dans la protection de la vie privée de ses utilisateurs vient d’annoncer le lancement de son propre assistant IA pour les appareils Android : Leo.

Leo, l’assistant d’intelligence artificielle intégré à Brave, a été lancé pour la première fois pour les navigateurs web en novembre 2023. Sa principale caractéristique est de permettre aux utilisateurs d’ interagir avec une IA directement depuis la barre d’adresse du navigateur, sans avoir à changer d’interface.

Leo, l’assistant IA de Brave, est maintenant disponible sur les appareils Android

Après quelques mois d’accès uniquement aux navigateurs de bureau, Leo est désormais disponible sur les smartphones et tablettes Android, où il est déjà disponible. Ainsi, les utilisateurs pourront obtenir toutes les informations ou l’aide dont ils ont besoin depuis le confort de leur téléphone, ce qui est beaucoup plus facile et immédiat que de devoir se rendre devant leur ordinateur à chaque fois qu’ils en ont besoin.

Mixtral 8x7B est le modèle linguistique alimentant ces conversations de Leo, réputé pour des caractéristiques aussi intéressantes que la génération de code et ses capacités métalinguistiques. De plus, ce navigateur open source basé sur Chromium affirme également que son assistant IA affiche une performance solide sur les benchmarks, réduisant les risques par rapport à d’autres grands modèles linguistiques.

À cela, il convient d’ajouter que la dernière publication du blog de Brave indique que les utilisateurs de Leo pourront désormais profiter de plus de fonctionnalités. Par exemple, résumer des vidéos ou des pages web en temps réel, aider à planifier des itinéraires de voyage, concocter des recettes de cuisine, écrire du code, traduire des pages de l’anglais vers l’espagnol, le français, l’italien et l’allemand, entre autres langues, et bien plus encore.

Enfin, vous devez savoir que Leo est un assistant IA totalement gratuit. Cependant, les utilisateurs qui souhaitent un plan plus ambitieux peuvent toujours souscrire à l’ abonnement premium à 14,99 dollars par mois, qui offre un accès depuis Android, Linux, MacOS et Windows sur un maximum de cinq appareils.

Et si vous souhaitez essayer d’autres alternatives, une option assez similaire est Aria, le chatbot IA du navigateur Opera, basé sur le modèle GPT d’OpenAI. De plus, la société a suivi un processus assez similaire à celui que nous venons de voir chez Brave, en annonçant en juin de l’année dernière que son chatbot serait disponible pour tous les utilisateurs Android.