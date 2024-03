Samsung lancera sa nouvelle génération de pliables et le Galaxy Ring la deuxième semaine du mois de juillet

Le média SamMobile a confirmé, en exclusivité, que le prochain Galaxy Unpacked aura lieu le 10 juillet 2024

Le Samsung Galaxy Ring arrivera sur le marché avant le début des Jeux Olympiques de Paris

Après avoir lancé avec grand succès sa nouvelle génération de smartphones phares, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, qui se distinguent par la présence de Galaxy AI, un ensemble de fonctionnalités renforcées par l’IA, le géant coréen concentre désormais ses efforts sur la préparation du deuxième Galaxy Unpacked de l’année, un événement au cours duquel seront dévoilés les nouveaux Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 ainsi que le Galaxy Ring.

Une bonne preuve en est que de nouveaux détails sur cet événement sont divulgués peu à peu, car une récente fuite vient de révéler que ce deuxième événement Samsung de l’année aura lieu la deuxième semaine de juillet.

Le Galaxy Unpacked des Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 et Galaxy Ring aura lieu le 10 juillet 2024

Le média spécialisé SamMobile a récemment publié un rapport confirmant en exclusivité que le deuxième Galaxy Unpacked de 2024 aura lieu dans la première quinzaine de juillet.

Comme l’explique ledit média, tout indique que le deuxième grand événement de Samsung de l’année aura lieu la deuxième semaine de juillet et compte tenu du fait que la société coréenne a l’habitude d’organiser les Galaxy Unpacked les mercredis, il est très probable que la date choisie soit le 10 juillet 2024.

Ainsi, Samsung tiendra le deuxième Galaxy Unpacked de l’année avant le début des Jeux Olympiques de Paris, un événement sportif dont le fabricant coréen est l’un des principaux sponsors.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, lors de cet événement, Samsung prévoit de présenter officiellement sa nouvelle génération de smartphones pliables, composée des Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6, qui pourrait comprendre une version Ultra avec des matériaux plus haut de gamme et une fente intégrée pour le S-Pen, ainsi que son premier anneau intelligent, un Galaxy Ring que nous avons pu voir lors du récent MWC 2024.