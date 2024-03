Il n’est pas encore vendu en France et je le veux déjà : la nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max est officiel et arrive avec une nouvelle suspension jamais vue dans la marque

Il y a à peine quelques semaines que Xiaomi nous a présenté au niveau mondial son nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus, et sans avoir le temps de digérer cette nouvelle, la marque a décidé d’ajouter à son catalogue de trottinettes électriques le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max, un modèle assez similaire à ce dernier mais avec la nouveauté de l’ajout d’une suspension à l’avant.

Cependant, bien que nous puissions déjà vous raconter toutes ses nouveautés en détail, Xiaomi n’a pas encore confirmé la présence de ce nouveau produit en France ni son prix. Il s’agit d’un véhicule légèrement amélioré par rapport au modèle Pro Plus, nous pouvons donc nous attendre à ce que son prix soit légèrement plus élevé une fois qu’il sera présenté dans notre pays.

Fiche technique du nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max DIMENSIONS ET POIDS 1 179 x 522 x 1 241 mm

21,3 kg VITESSE 25 km/h

Angle d’inclinaison : 22º MOTEUR Puissance maximale 960 W

Puissance 400 W CHARGE MAXIMALE 110 kg AUTONOMIE 60 kilomètres BATTERIE 10 200 mAh 54,6 V SECURITÉ Frein à tambour à l’avant et système E-ABS intégré

pneus auto-obturants sans chambre à air de 10 pouces AUTRES Résistance IPX4 Suspension avant à double cylindre Mode de feux automatiques Clignotants intégrés au guidon Panneau LED multifonction PRIX N/D

La même bête que nous connaissions déjà, maintenant avec une suspension pour une conduite plus confortable

Il n’y a pas beaucoup de doutes en voyant le design des deux scooters que le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max est pratiquement le même modèle que la variante Pro Plus. Malgré cela, le changement le plus frappant, en plus de cette nouvelle finition verte militaire, est l’ajout d’une suspension à double cylindre sur la roue avant qui rendra la conduite sur terrains difficiles beaucoup plus agréable.

De plus, il est également important de mentionner que la colonne de direction de ce nouveau modèle est légèrement plus haute que celle que nous avions dans le Pro Plus, ce qui améliorera considérablement le confort de conduite, notamment pour les utilisateurs de grande taille.

En dehors de cela, force est de constater que nous avons un produit pratiquement identique. Son moteur est toujours situé dans la roue arrière et offre une puissance maximale allant jusqu’à 960 W, sa vitesse atteint 25 km/h, sa batterie de 10 200 mAh offre une autonomie pouvant atteindre 60 km et nous avons même des pneus auto-obturants sans chambre à air de 10 pouces qui complètent une expérience de conduite de premier ordre.



Enfin, il est également important de souligner que nous disposons de clignotants directement intégrés au guidon de la trottinette ainsi que de phares entièrement automatiques, deux éléments essentiels pour faire de ce modèle l’un des plus sûrs du marché.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, bien que ce nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max soit déjà présenté en détail sur le site officiel de la marque au niveau mondial, nous n’avons pas de date de sortie confirmée en France ni de prix définitif, il faut donc attendre que Xiaomi s’exprime à ce sujet dans les semaines à venir.

Plus d’informations | Xiaomi Global