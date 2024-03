Il le fera lors des éditions 2025 et 2026

L’image de marque de Xiaomi sera présente lors du Gala du Guide Michelin

Après avoir attiré tous les regards au MWC 2024 avec sa première voiture électrique, Xiaomi célèbre un nouvel exploit : il est Partenaire Officiel du Guide Michelin, référence mondiale dans le domaine de la gastronomie. Avec une collaboration établie pour deux ans, l’entreprise chinoise est devenue la seule marque sponsor dans la catégorie des smartphones et des appareils photo. Découvrons tous les détails de la prochaine aventure gastronomique de Xiaomi.

Beaucoup reconnaissent le nom de Xiaomi pour sa large gamme de téléphones mobiles, mais la réalité est que l’entreprise chinoise a un catalogue qui va des téléviseurs, des serrures intelligentes et des purificateurs d’air à une gamelle et une fontaine pour animaux de compagnie. Et bien sûr, ils ont aussi de la place pour consacrer une section aux appareils électroménagers de cuisine, avec des mixeurs, des bouilloires et des friteuses à air aussi puissantes que la Xiaomi Smart Air Fryer de 6,5L, que nous avons pu analyser sur Netcost-security.fr.

Xiaomi sera sponsor du Guide Michelin en 2025 et 2026

Peut-être pour cette raison, et pour son intention d’ expérimenter la gastronomie sous un angle différent, Xiaomi était la marque idéale pour parrainer le Guide Michelin. Le fabricant chinois a signé une collaboration de deux ans, qui couvre les éditions 2025 et 2026 du guide de restaurants et d’hôtels le plus prestigieux au monde.

En associant son image de marque à celle de l’entité, nous pourrons voir le logo caractéristique orange de Xiaomi lors de la célébration du Gala du Guide Michelin, qui aura lieu en novembre. De la même manière, il sera également présent sur les vestes des chefs et sur tout ce qui est lié à cette récompense.

Être Partenaire Officiel du Guide Michelin est un jalon pour Xiaomi, et ils sont convaincus que cela « augmentera la passion et l’enthousiasme des amateurs tant de la gastronomie que de la technologie », comme l’a déclaré leur Directeur Pays en France, Borja Gómez-Carrillo. L’autre partie est également ravie de cette collaboration, et ils sont fiers de compter sur une marque de renommée internationale qui « s’engage à rapprocher la technologie haut de gamme de la haute gastronomie à travers un art tel que la photographie », comme l’a dit Miguel Pereda, Directeur Commercial et Marketing du Guide Michelin en France et au Portugal.