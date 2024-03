Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 : le processeur haut de gamme Android de 2025 sera présenté en octobre

Le secteur de la technologie mobile est sur le point de recevoir une mise à jour significative. Qualcomm, le géant des processeurs, a annoncé qu’il présentera son Snapdragon 8 Gen4 en octobre de cette année. Ce nouveau processeur est destiné à alimenter la prochaine génération de téléphones Android haut de gamme et devrait marquer une étape en termes de performance et d’efficacité.

Le Snapdragon 8 Gen4 sera le successeur direct du Snapdragon 8 Gen3, étant le processeur actuel utilisé par des modèles tels que le OnePlus 12. Cependant, la nouvelle génération de processeurs Qualcomm promet de porter les capacités de traitement à un niveau supérieur. Que pouvons-nous attendre de cette nouvelle puce ?

C’est Don McGuire, CMO de Qualcomm, qui a fourni cette information. Il l’a fait dans une vidéo qui a été publiée sur X, anciennement Twitter, et où il parle du parcours de Qualcomm ainsi que de sa présence au Mobile World Congress 2024 qui s’est tenu à Barcelone.

Quoi qu’il en soit, l’annonce la plus importante a été que le Snapdragon 8 Gen4 arrivera en octobre de cette année. Bien qu’il soit lancé pendant cette période, le Snapdragon 8 Gen3 reste son processeur haut de gamme pour toute l’année 2024.

❗️Calling all Snapdragon Insiders…

CMO @donnymac is in Europe this week for #MWC24 and has a special message – and some secret intel – just for you 🕵 pic.twitter.com/RBsBvytRlo

— Snapdragon UK (@Snapdragon_UK) 28 février 2024