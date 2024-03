Gagnants des prix MWC 2024 : le Google Pixel 8 est le meilleur smartphone de l'année

Il succède à l’iPhone 14 Pro, lauréat de l’édition précédente

Google Pixel 8 Pro en vert menthe / Image : AndroAall

Le Mobile World Congress 2024, le plus important salon de la téléphonie mobile et de la connectivité de l’année, arrive à sa fin. Nous avons déjà vu les nouveautés, les produits phares et les prototypes des principaux fabricants d’électronique du monde, mais il reste encore une dernière étape : découvrir les gagnants des Global Mobile Awards. L’un des prix les plus attendus est celui du meilleur smartphone de l’année, qui a été mérité par la série Pixel 8 de Google.

Du 26 au 29 février, le Fira de Barcelona a été témoin de produits aussi impressionnants que l’ordinateur portable avec écran transparent de Lenovo, un curieux téléphone pliable de Motorola qui se transforme en montre connectée, et même la première voiture volante, signe que le futur est déjà là. Mais lorsque le salon est sur le point de fermer ses portes, il reste encore la cerise sur le gâteau : les prix MWC 2024.

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont les meilleurs smartphones de l’année

Les Global Mobile Awards (GLOMO) célèbrent cette année leur 29ème édition, composée de plus de 200 juges indépendants qui décernent 30 prix répartis dans six catégories. L’une des plus intéressantes est la catégorie « Appareil », qui récompense les réalisations en matière de développement matériel, et c’est là que nous trouvons le prix du ‘Meilleur smartphone de l’année’. Une catégorie qui récompense les performances, l’innovation et le leadership exceptionnels pour les smartphones lancés entre janvier 2023 et décembre 2023.

L’iPhone 14 Pro, vainqueur de l’édition précédente, a passé le témoin à la dernière série de smartphones de Google, composée des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Une catégorie qui comptait des rivaux aussi puissants que l’iPhone 15 Pro, l’OnePlus Open/OPPO Find N3, le Samsung Galaxy Z Flip5 et les Samsung Galaxy S23, l’avant-dernière série haut de gamme de la société sud-coréenne. Rien que ça.

Donc, maintenant tu sais que si quelqu’un prétend que son iPhone 15 est meilleur que ton Pixel 8, tu as maintenant suffisamment de raisons pour valider ton argument. De plus, les téléphones de Google ont les couleurs les plus originales du marché de la téléphonie, comme le tout nouveau vert menthe, sans parler de leurs puissantes fonctionnalités d’IA…