Médaille d’or en sécurité pour les Xiaomi 14 : ce sont les premiers smartphones du marché à intégrer un matériel spécifique pour chiffrer toutes vos données

Les utilisateurs sont habitués à ce que les marques se soucient de plus en plus de protéger notre vie privée à travers différents mécanismes logiciels tels que le chiffrement de bout en bout des données et de nombreux autres systèmes similaires. Cependant, ce qui n’est pas du tout normal, c’est de trouver un module matériel spécialement conçu pour cette fonction, mais il semble que les nouveaux Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 ouvrent une nouvelle porte dans cette affaire.

La société NXP, en collaboration avec Xiaomi, vient d’annoncer que ces deux appareils intègrent un coffre-fort matériel spécifique pour stocker et traiter des informations confidentielles directement dans le téléphone lui-même et travaillent en collaboration avec la technologie Android Ready SE. Ce sont les premiers téléphones mobiles du marché à pouvoir le faire, nous pourrions donc les considérer comme les téléphones les plus sécurisés du monde actuellement.

Les nouveaux Xiaomi 14 exploitent les capacités d’Android Ready SE

Comme nous vous l’avons dit, les nouveaux Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 sont les premiers téléphones du marché mondial à pouvoir exploiter les capacités offertes par la technologie Android Ready SE. Cela est assuré par une puce dédiée qui permet à tous les services mobiles en cours d’exécution sur un appareil Android d’origine, ce qui réduit considérablement le risque de perte de données.

Ce qui se produit, c’est que tous nos mots de passe ou clés sont stockés dans un même composant matériel totalement sécurisé, et grâce à cela, certains éléments sensibles tels que les clés numériques de la voiture ou les informations d’identification peuvent être mis en œuvre sans craindre que ces informations soient révélées et utilisées par d’autres utilisateurs.

En ce qui concerne cet exploit, Kuan Song, directeur de la sécurité de l’information au sein du groupe Xiaomi, a confirmé que les nouveaux Xiaomi 14 intègrent la nouvelle puce NXP SN220, reflétant ainsi l’engagement de l’entreprise dans la protection de la vie privée des utilisateurs et la création d’un environnement numérique solide pour tous.

En fin de compte, nous comprenons qu’à partir de maintenant, de plus en plus de téléphones mobiles commenceront à intégrer des éléments matériels de ce type afin de maximiser la protection de l’utilisateur, mais ce que nous savons avec certitude, c’est que Xiaomi a été la première à le mettre en œuvre et a réussi à faire des Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 les téléphones les plus sûrs du marché.

Plus d’informations | NXP