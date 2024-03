Le Apple ID sera renommé « Apple Account » d’ici la fin de l’année

Un changement de nom qui interviendrait après plus d’une décennie

Au revoir Apple ID, bonjour Apple Account

Il semble qu’Apple se prépare à un changement de nom pour l’Apple ID. Selon MacRumors, la société au logo de la pomme renommerait l’Apple ID en « Apple Account ». Un rebranding qui pourrait être annoncé dès la fin de cette année. Un changement très important, car l’Apple ID est l’un des éléments les plus importants des appareils.

L’Apple ID est le compte qui permet aux utilisateurs d’Apple d’accéder à des services tels que iCloud ou l’App Store. Avec un Apple ID, les utilisateurs peuvent également acheter des applications, de la musique et tout avoir dans le cloud grâce à iCloud. Un service qui est actif depuis plus d’une décennie et qui a toujours été appelé de la même manière.

Cependant, Apple aurait décidé de changer le nom de l’Apple ID pour le renommer Apple Account ou Compte Apple. Un changement de marque qui sera annoncé fin 2024, avec le lancement d’iOS 18 et macOS 15. Les applications, les réglages et le site web changeront également de nom pour refléter ce changement.

Il est vrai qu’actuellement, il y a des références à « Compte Apple » pour certains termes comme « Solde du compte Apple », mais la société souhaite que ce terme apparaisse partout et renommer l’Apple ID, qui porte le même nom depuis son lancement il y a plus de dix ans.

La raison du changement de nom n’est pas claire, mais selon MacRumors, Apple utilise plusieurs dénominations en interne pour désigner les choses. Par exemple, pour le système d’exploitation de Vision Pro, ils avaient xrOS, realityOS et visionOS. Il est également possible que nous ne voyions pas ce changement de nom, bien que la source affirme que les informations proviennent de sources fiables.

Quel nom préférez-vous pour l’Apple ID ? — Fran Besora  (@ifrnb) 29 février 2024

