C’est officiel, OPPO revient en Europe

On attend les OPPO Find X8, donc ils reviendront mais pas très tôt…

Cet OPPO Find X5 Pro est le dernier flagship que nous avons pu acheter en France / Image : AndroAall

Le Mobile World Congress 2024 suit son cours à Barcelone, avec un peu moins d’énergie, ce qui est logique en ces derniers jours de la foire, utilisés pour des entretiens plus privés, des annonces moins importantes et pour filtrer des détails de stratégies futures, comme OPPO l’a annoncé à Max Jambor et Android Central, confirmant enfin officiellement qu’ils vont revenir en Europe officiellement dans les prochains mois.

Si vous n’étiez pas au courant, il y avait une petite confusion (pas si petite) de brevets entre Nokia et OPPO qui empêchait OnePlus et OPPO de vendre des téléphones portables dans certains marchés européens, comme celui de l’Allemagne, et qui a été résolue il y a quelque temps grâce à un accord qui incluait ces licences de technologie 5G qui étaient en litige entre les différentes entreprises.

Ce n’est pas la seule annonce que les dirigeants d’OPPO ont faite à Barcelone, car la marque basée à Dongguan a également donné plus de détails sur cette nouvelle arrivée en Europe, en plus de nous annoncer le premier jour du MWC 2024 ses nouvelles lunettes de réalité augmentée, les OPPO Glass Air 3 que nous vous présentons ici :

OPPO revient en Europe, mais pas beaucoup (pour l’instant)

Ainsi, avec tout cela, il est enfin officiel qu’OPPO revient en Europe, mais ne soyons pas impatients car la marque a confirmé qu’elle ne récupérerait pas les anciens smartphones, mais qu’elle reviendra sur tous les principaux marchés du Vieux Continent avec la famille OPPO Find X8.

Nous devons rappeler qu’il vient d’être présenté l’OPPO Find X7 Ultra exclusivement pour le marché chinois, donc il faudra encore plusieurs mois avant que les nouveaux flagship d’OPPO soient prêts à atterrir en Europe. Leurs derniers smartphones haut de gamme que nous avons pu acheter ici, en France, étaient les OPPO Find X5, Find X5 Pro et le pliable Find N2 Flip, et il s’est déjà écoulé beaucoup de temps, ce qui dans ce secteur est une éternité.

Telefónica sera un « allié stratégique » d’OPPO pour sa nouvelle arrivée dans les principaux marchés européens, qui se produira lorsque les futurs OPPO Find X8 arriveront dans quelques mois.

Par ailleurs, la marque BBK Electronics a également tenu à nous annoncer qu’elle ne serait pas seule dans sa nouvelle aventure européenne, et OPPO a en effet signé un accord avec Telefónica pour que cet opérateur devienne un « allié stratégique » dans nos marchés, car il est très important qu’une entreprise ayant une forte présence en Europe les aide dans leur pénétration et leur image.

Pour l’instant, si vous voulez quelque chose de similaire à un OPPO en France, vous pouvez chercher dans le catalogue de OnePlus car les deux entreprises sont des filiales et les synergies entre elles sont indéniables… Voici par exemple le OnePlus 12 !