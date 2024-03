Il vous faudra une minute pour faire cela sur votre Xiaomi afin que Google Maps fonctionne beaucoup mieux et soit beaucoup plus précis

Google Maps ne vous amène pas exactement où vous devez aller? Cela ne fonctionne pas aussi rapidement que vous en avez besoin lorsque vous conduisez? Il se peut que Maps soit un peu désorienté et ait besoin d’un étalonnage rapide, quelque chose qui se fait immédiatement afin que vous ne vous perdiez pas et que ce soit aussi facile que cela.

Depuis sa activation il y a deux décennies , Maps est l’une des applications les plus utilisées sur mobile. Vous avez le monde entier cartographié mètre par mètre et rue par rue dans la paume de votre main, bien que Google Maps puisse parfois avoir du mal à trouver votre emplacement. Si l’emplacement du GPS de votre point bleu n’est pas sur la carte ou n’est pas précis, essayez ces conseils :

Activer la haute précision pour Google Maps

L’application Maps estime votre emplacement à partir de certaines sources d’informations, telles que :

GPS : Maps utilise des satellites pour déterminer votre position avec une précision allant jusqu’à 20 mètres. Si vous êtes à l’intérieur de bâtiments ou dans des endroits souterrains, le GPS peut être imprécis.

: Maps utilise des satellites pour déterminer votre position avec une précision allant jusqu’à 20 mètres. Si vous êtes à l’intérieur de bâtiments ou dans des endroits souterrains, le GPS peut être imprécis. Wi-Fi : L’emplacement des réseaux Wi-Fi à proximité aide Maps à déterminer votre position.

: L’emplacement des réseaux Wi-Fi à proximité aide Maps à déterminer votre position. Tour de téléphonie mobile : La connexion aux données mobiles peut être précise jusqu’à quelques milliers de mètres.

Il existe un mode sur Android appelé Haute précision qui peut être activé de différentes manières. C’est généralement comme ça si vous avez un Xiaomi :

Faites glisser votre doigt sur l’écran vers le bas – et sur le côté droit de la caméra frontale – pour ouvrir le menu des raccourcis. Recherchez celui de Localisation et activez-le. Et après l’avoir activé, maintenez-le enfoncé pour accéder au menu de localisation. Recherchez la section Services de localisation. Recherchez Précision de localisation de Google. A l’intérieur de cela, activez l’amélioration de la précision de localisation.

En le faisant, lorsque vous utilisez Maps l’application ne s’appuiera pas uniquement sur le GPS, elle utilisera également les capteurs et les réseaux Wi-Fi comme des amplificateurs pour préciser et trianguler votre position.

Calibrer Live View

Si lorsque vous arrivez à destination, vous avez besoin de vous orienter rapidement dans la zone qui vous entoure, vous pouvez utiliser les points de repère à proximité dans Live View. Vous pouvez également voir à quelle distance de vous se trouvent certains points de repère et comment y accéder. Il peut s’agir de lieux emblématiques, tels que l’Empire State Building à New York, ou de lieux facilement reconnaissables, tels que des parcs locaux et des attractions touristiques.

Il y a 2 façons de vous orienter dans Live View avec les points de repère :

Recherchez un lieu ou appuyez dessus sur la carte. Ensuite, dans le coin inférieur droit, appuyez sur l’icône Live (le pointeur à l’intérieur de quatre carrés) de Maps.

(le pointeur à l’intérieur de quatre carrés) de Maps. Recherchez une catégorie, telle que « restaurants » ou « centres commerciaux », et appuyez sur Voir la carte > Faites glisser votre doigt sur la sélection des lieux et choisissez-en un > Appuyez sur l’icône Live



Lorsque vous êtes en Live View, suivez les instructions à l’écran pour aider Maps à trouver votre emplacement. Une suggestion de Google est de pointer la caméra de votre téléphone vers les bâtiments et les panneaux de signalisation de l’autre côté de la rue plutôt que vers les personnes ou les arbres. Une fois que Maps comprend où vous vous trouvez, vous verrez la distance jusqu’à votre destination. Vous pouvez également accéder à la navigation pour piétons en Live View.

Comment améliorer la précision de votre emplacement avec Live View

Ouvrez l’application Google Maps lorsque vous êtes à l’extérieur. Appuyez sur le point bleu à l’écran, celui qui indique votre emplacement. Appuyez sur l’option Calibrer avec Live View.

Via | Support Google