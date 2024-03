Ta nouvelle Xiaomi Watch S3, en couleur : voici les nouvelles sangles et lunettes interchangeables qui feront de ta montre une pièce unique

Comme vous le savez, la nouvelle Xiaomi Watch S3 a été présentée ce dimanche comme l’une des premières montres intelligentes de Xiaomi équipées du système d’exploitation HyperOS de manière native. Cependant, ce n’est pas son principal attrait, car Xiaomi a misé en grande partie sur une personnalisation esthétique qui est vraiment incroyable.

Dans ce cas, la marque asiatique a mis en vente cette montre en France au prix officiel de 149,99 euros, mais le plus intéressant est que nous pouvons acheter avec elle différentes sangles ainsi qu’une lunette interchangeable à l’avant qui donneront une touche complètement différente au produit et que nous n’avions jamais vu auparavant sur un produit de ce type de Xiaomi.

Élégant ou sportif, choisissez votre style

Comme nous l’avons dit, l’intention de la marque avec cette montre est que vous puissiez porter le style que vous voulez à tout moment et sans trop d’effort. En plus du mécanisme classique de la broche pour changer les sangles, Xiaomi a introduit une lunette interchangeable avec une simple rotation et, de plus, dans l’interface, le cadran s’adapte automatiquement à la lunette que vous choisissez.

En réalité, la marque nous propose différents designs sur son site officiel afin que nous puissions personnaliser la montre au-delà de la finition argentée ou noire avec laquelle elle peut être achetée en série. Nous avons des bracelets en cuir avec une finition jaune, bleu marine ou vert, tous avec des lunettes assorties, d’autres en couleur marron et noir pour les combiner avec les lunettes d’origine, et en plus, la marque nous propose également des bracelets en silicone de couleur blanche et verte.

Cependant, en fonction de la combinaison que nous choisissons, nous trouverons différents prix, car cela dépend beaucoup si nous achetons les bracelets séparément ou si nous voulons à la fois la sangle et la lunette dans un même lot :



Comme vous pouvez le voir, les options sont nombreuses et variées, donc le degré de personnalisation de cette montre est sans précédent au sein de la marque en France. Avoir la possibilité de créer une montre à notre goût est vraiment incroyable, et nous espérons que d’autres produits de la société pourront suivre cette voie afin de donner le contrôle de la conception de leurs appareils aux utilisateurs eux-mêmes.

Plus d’informations | Xiaomi France