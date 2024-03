Les recherches de WhatsApp s’améliorent : maintenant vous pouvez trouver des messages par date

Cette nouveauté vous permet de voir la conversation d’une journée spécifique

Les utilisateurs Android peuvent désormais trouver des messages d’un jour spécifique sur WhatsApp

Vous pouvez maintenant rechercher des dates sur WhatsApp. La plateforme a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’ accéder aux messages d’une journée spécifique. Elle est disponible à la fois dans les chats individuels et dans les groupes. Voici comment rechercher des messages par date sur WhatsApp et que faire si vous n’avez pas encore reçu cette nouveauté.

Comment rechercher des jours sur WhatsApp

La première chose que nous devons clarifier est que cette fonction ne consiste pas à rechercher un mot ou un message spécifique en une journée, mais à vous rediriger vers la conversation d’un jour. Par exemple, si nous choisissons le 18 mai 2017, le même chat dans lequel nous sommes sera affiché, mais les messages de cette date. Cette nouveauté est arrivée sur Android , mais elle était déjà disponible dans d’autres versions, comme iPhone, Mac ou WhatsApp Web, fonctionnant de manière similaire à ce que nous expliquerons.

Une fois cela clarifié, comment rechercher des messages par date sur WhatsApp ? La première chose à faire est d’ ouvrir l’application et d’entrer dans un chat, peu importe s’il s’agit d’un chat individuel ou de groupe. Une fois là-bas, nous devons appuyer sur les trois points en haut à droite de l’écran. Un menu apparaîtra, dans lequel nous devons appuyer sur Rechercher. Le haut de l’écran changera, affichant une icône de calendrier avec une loupe, que nous devons toucher.

En le faisant, un onglet apparaîtra au milieu de l’écran, où un calendrier sera exposé. Depuis celui-ci, vous pouvez choisir n’importe quelle date que vous voulez rechercher. Une fois choisie, cliquez sur OK. C’est tout, mais si vous souhaitez changer d’année plus facilement, au lieu de passer mois par mois, cliquez sur l’année située dans le coin supérieur gauche de l’onglet, cela sera considérablement plus rapide.

Si nous entrons dans un chat et ne pouvons pas rechercher par date sur WhatsApp, que devons-nous faire ? La première chose à faire est de vérifier que vous avez la dernière version de l’application. Accédez à la page WhatsApp sur le Play Store et vérifiez si vous avez la possibilité de mettre à jour, si c’est le cas, mettez à jour. Si vous avez la dernière version, ne vous inquiétez pas, ces nouveautés ne sont pas disponibles en même temps pour tous les utilisateurs, mais elles seront implémentées sur votre téléphone plus tôt ou plus tard.