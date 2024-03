La OCU t’aide à protéger ton WhatsApp et éviter les possibles escroqueries depuis ton Xiaomi

Initialement lancé sur iOS en 2009 et ensuite sur Android en 2010, WhatsApp compte plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois, ce qui signifie que près de la moitié de la population mondiale utilise cette application. Et cela représente beaucoup de clients et d’objectifs.

Car, si vous êtes un pirate informatique ou si vous voulez profiter du SPAM en trompant les personnes via leurs réseaux sociaux, WhatsApp vous fournit un grand nombre de victimes potentielles à qui vous pouvez faire passer votre fraude. Et des organisations comme l’OCU ne veulent pas que cela se produise.

Comment ils essaient de vous tromper sur WhatsApp

Comment changer la couleur de WhatsApp, un concours de Reebok où vous avez gagné une paire de chaussures de 200 euros, un concours de Samsung où vous avez gagné un Galaxy, le support de votre banque vous informant qu’il y a des problèmes avec votre compte, Correos vous informant qu’il faut 3 euros pour que votre envoi international sorte des douanes…

Cela vous dit quelque chose ? Il y a toujours quelqu’un qui essaie de vous arnaquer sur WhatsApp, car le potentiel de portée est énorme. En réalité, il y en a plus, et ceux-ci ont été identifiés par l’OCU elle-même :

Le WhatsApp du fils qui a perdu son téléphone , a changé de numéro et vous demande de l’argent.

, a changé de numéro et vous demande de l’argent. L’ arnaque du message de vérification de WhatsApp , où, prétendument, on vous envoie un code pour vérifier votre compte, mais en réalité vous donnez accès à votre compte aux méchants.

, où, prétendument, on vous envoie un code pour vérifier votre compte, mais en réalité vous donnez accès à votre compte aux méchants. Fausses informations au nom de l’OCU.

au nom de l’OCU. L’ami qui vous écrit depuis son nouveau numéro et que vous n’avez pas encore dans votre répertoire.

et que vous n’avez pas encore dans votre répertoire. L’arnaque de fausse offre d’emploi , où l’on vous propose un travail pour lequel vous êtes payé le salaire d’un mois en 5 minutes.

, où l’on vous propose un travail pour lequel vous êtes payé le salaire d’un mois en 5 minutes. Un ami d’un ami à qui vous avez donné votre numéro de téléphone à une personne étrangère qui vient de très loin rendre visite en France, et qui a besoin d’un guide pour ces jours-là.

Bloquer les messages suspects de WhatsApp depuis votre Xiaomi

Recevoir des messages sur WhatsApp d’un utilisateur que vous n’avez pas dans votre liste de contacts est quelque chose qui nous est tous arrivé. Et l’application elle-même dispose d’une fonction pour bloquer ces messages. Voici ce que vous devez faire pour bloquer les messages suspects de WhatsApp depuis votre Xiaomi :



Lorsque vous recevez un message d’un contact inconnu, maintenez la notification enfoncée depuis l’écran de verrouillage du téléphone -vous n’avez pas besoin de déverrouiller ni d’ouvrir la conversation WhatsApp.

Une fenêtre s’affichera et vous permettra de répondre ou de bloquer. Appuyez sur Bloquer. Les informations sur ce contact s’afficheront. WhatsApp vous proposera l’option « Bloquer » ou « Bloquer et signaler ». Si vous choisissez Bloquer : le contact ne pourra plus vous appeler ni vous envoyer de messages. C’est idéal pour les personnes dérangeantes que vous ne souhaitez pas contacter. Si vous choisissez Bloquer et signaler : en plus de bloquer le contact, les 5 derniers messages WhatsApp seront renvoyés et la conversation sera supprimée de ce seul appareil. Utile lorsque nous pensons qu’il s’agit d’arnaques, de harcèlement, de mauvais traitements ou de menaces.

