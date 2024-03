iOS 17.4 nous a révélé les nouvelles couleurs des accessoires printaniers

Light Blue, Ocean Blue, Pink, Raspberry, Soft Mint and Sunshine

Les nouvelles couleurs des accessoires de printemps d’Apple sont révélées

Apple a publié hier la version bêta finale d’iOS 17.4, révélant le lancement de la version finale la semaine prochaine, probablement le lundi 4 mars. Une version qui sera historique en permettant des boutiques d’applications tierces ou la possibilité de choisir le navigateur par défaut avant d’utiliser Safari. Cependant, elle comportera également des fonctionnalités telles que de nouveaux emojis, une fonctionnalité d’activité en direct pour le chronomètre ou une nouvelle fonctionnalité de transcription audio en texte dans les podcasts.

Mais il y a plus. Dans le code de la dernière version bêta d’iOS 17.4, il y a également des références aux nouveaux accessoires de printemps qu’Apple va lancer. Plus précisément, les noms des couleurs des accessoires apparaissent, ce qui pourrait signifier qu’Apple est sur le point de les lancer.

Light Blue, Ocean Blue, Pink, Raspberry, Soft Mint et Sunshine

Comme nous l’indique le site MacRumors, les noms des couleurs des nouveaux accessoires de printemps qu’Apple va lancer ont été trouvés dans le code de la dernière version bêta d’iOS 17.4. Si cela s’avère exact, les étuis et les bracelets seraient des couleurs suivantes : Light Blue, Ocean Blue, Pink, Raspberry, Soft Mint et Sunshine. Il y aurait également deux nouvelles couleurs pour les bracelets Hermès : Bleu Céleste et Jaune de Naples.

Ces nouvelles couleurs devraient apparaître dans la section du printemps 2024 des couleurs des cadrans de l’Apple Watch afin de pouvoir assortir les bracelets aux cadrans. Cependant, pour le moment, elles ne sont pas visibles. Cela signifie qu’il est possible qu’elles ne soient pas lancées avant la sortie de la version officielle d’iOS 17.4 la semaine prochaine.

En attendant, il y a des rumeurs concernant un possible événement ou des lancements via un communiqué de presse au cours du mois de mars prochain pour les nouveaux iPad Pro, iPad Air, un nouveau MacBook Air avec M3, une nouvelle couleur pour l’iPhone 15 et les accessoires de printemps.