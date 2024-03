Le nouveau OnePlus 12R Édition Genshin Impact est le rêve de tous les amateurs du jeu de MiHoYo

La marque chinoise a lancé une version spéciale du OnePlus 12R spécialement conçue pour les jeux et destinée aux fans de Genshin Impact et de Keqing.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition.

Il y a peu de temps, les OnePlus 12 et OnePlus 12R ont été présentés, qui arrivent pour la première fois en France. Avec eux, le fabricant cherche à reproduire la formule du succès de l’excellent OnePlus 11 car la génération précédente des téléphones haut de gamme de la marque a beaucoup fait parler d’elle, et pour de bon : depuis son hardware, en passant par son software et ses excellentes caméras, la nouvelle génération aspire également à être l’un des meilleurs téléphones de l’année.

En gardant tout cela à l’esprit, aujourd’hui la marque a présenté une édition spéciale du OnePlus 12R qui s’inspire du jeu Genshin Impact. Les éléments de design du smartphone ont été inspirés par le personnage de Keqing, avec une personnalisation sur mesure tant pour l’extérieur que pour le logiciel. Mais, comme toujours, il y en a encore plus.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition : toutes les informations

Ce OnePlus 12R spécial a été créé en pensant aux joueurs. Le téléphone exploite la technologie HyperRendering de Trinity Engine, une plate-forme de performance de nouvelle génération appartenant à la marque. Elle permet d’optimiser le GPU et l’écran pour améliorer les images HDR et ainsi améliorer l’immersion.

De plus, l’écran de ce téléphone est un ProXDR avec une résolution de 1,5K, un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, avec LTPO de quatrième génération et une luminosité maximale de 4 500 nits. De plus, l’écran est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2, prend en charge Dolby Vision, HDR10+ et est certifié TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

Par ailleurs, il est important de souligner que ce téléphone est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui, dans le cas de cette édition spéciale, a été spécialement optimisé pour accélérer le chargement des jeux et augmenter la réponse tactile à 1 000 Hz. Il dispose également d’un accélérateur de mémoire RAM connu sous le nom de RAM-Vita.

Avec ces optimisations en place, la marque affirme que, grâce aux tests réalisés en laboratoire, le téléphone est capable de faire fonctionner Genshin Impact et jusqu’à six autres applications en arrière-plan pendant 72 heures. Comme toujours, il s’agit de chiffres du fabricant qu’il convient de prendre avec précaution.

À cela s’ajoute une batterie de 5 500 mAh et la charge rapide SUPERVOOC de 100W traditionnelle que l’on trouve généralement sur les modèles haut de gamme de l’entreprise, ce qui, associé à la puce Qualcomm, assure une bonne autonomie et une excellente gestion de l’énergie.

En plus de toutes ces caractéristiques, le téléphone vient dans un emballage spécial qui, comme mentionné précédemment, tourne autour du personnage de Keqing : une boîte spéciale, une coque avec le personnage qui est placée sur une couverture arrière spécialement conçue, un câble de chargement et un chargeur violets, une figure du personnage… les fans de Genshin Impact vont sûrement adorer.

Le OnePlus 12R Genshin Impact Edition est disponible dès aujourd’hui sur le site web de OnePlus au prix de 749 euros pour sa version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Pour un smartphone haut de gamme abordable avec cette technologie, ce design et ces extras spéciaux, l’étiquette n’est pas mal du tout.