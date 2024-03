Nous testons l’IA du Xiaomi 14 Ultra pour créer des portraits ultra-réalistes à partir de vos selfies, et c’est incroyable

La Intelligence Artificielle appliquée à la conception et à la création s’introduit grâce à HyperOS dans le Xiaomi 14 Ultra, le premier dans lequel nous avons pu voir ses énormes possibilités en les testant en direct au MWC 2024. Regardez à quel point il est facile de vous mettre une armure photoréaliste en appuyant sur un bouton.

Et c’est que l’IA est là pour rester, et cela s’étend aux outils d’édition d’image que vous avez sur le Xiaomi 14 Ultra, une puissance pure renforcée grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 3 et ses 16 Go de RAM.

Xiaomi 14 Ultra HyperOS AI

D’abord, il y avait les filtres « innocents » d’Instagram, puis les options plus propres à Photoshop qu’à un simple réseau social de partage d’images. Puis est venu Snapchat et ses filtres de réalité augmentée, qui ont changé le paysage pour toujours. Et de nos jours, rares sont les personnes qui téléchargent une image « raw », sans la modifier du tout. La prochaine frontière ? L’intelligence artificielle.

La création par IA est devenue le « sujet tendance » des derniers mois, et tout le monde veut maintenant profiter des énormes possibilités qu’elle offre. L’HyperOS de Xiaomi dispose de plusieurs outils qui utilisent les modules d’IA et la puissance des smartphones. Et au Mobile World Congress, nous avons pu jouer en direct avec le Xiaomi 14 Ultra et des fonctionnalités telles que le Portrait IA qui, honnêtement, impressionne par son réalisme.

Ton moi numérique en vacances à travers le monde : AI Portraits / Portraits IA

Grâce aux selfies que vous conservez sur votre téléphone, HyperOS peut créer une image numérique sous la forme d’un modèle hyperréaliste de vous-même en se basant sur les traits de vos propres photos. Et avec ce modèle, vous pourrez créer à partir de rien une image par IA de vous à Paris, en train de monter une montagne enneigée, déguisé en geisha, avec une armure médiévale, avec des vêtements semi-apocalyptiques de type dystopique, déguisé en Batman, etc.

Tout comme des IA comme Ideogram, HyperOS vous permet de créer à partir de rien, mais avec vous en protagoniste grâce à la fonction AI Portraits / Portraits IA. Nous l’avons vu de première main au MWC 2024, car AI Portraits utilise des algorithmes avancés pour créer de nouvelles compositions de portraits à partir d’images existantes. Et si les possibilités ne sont pas déjà vastes, la fonction AI Expansion vous permet d’aller encore plus loin, en offrant « des agrandissements réalistes du contenu d’images existantes, offrant de nouvelles possibilités créatives », selon Xiaomi.

Et tout cela, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, directement sur votre téléphone en quelques touches de bouton. Une pression et vous pourrez vous vanter d’être Batman ou d’être allé à la Cappadoce pour monter en montgolfière. Impressionnant, sans aucun doute.