Les possibles iPhone et iPad compatibles avec iOS et iPadOS 18 ont fuité

Voici tous les iPhone et iPad compatibles avec iOS 18 et iPadOS 18 selon une source fiable

Possibles iPhone et iPad compatibles avec iOS et iPadOS 18

Tout indique que iOS 18 sera l’une des meilleures mises à jour de l’histoire pour l’iPhone, grâce à l’ajout de fonctionnalités d’intelligence artificielle, un nouvel assistant virtuel ou une refonte de certains éléments après de nombreuses années. Une mise à jour qui arrivera en septembre, mais dont nous connaissons également les possibles iPhone compatibles avec celle-ci. Et c’est une bonne nouvelle.

C’est le média spécialisé Apple, MacRumors, qui a annoncé la nouvelle. Selon le média, l’information provient d’une source fiable de X, qui a précédemment fait des prédictions précises sur Apple. Une source qui leur aurait informés des possibles iPhone qui seront compatibles avec iOS 18 et des possibles iPad qui seront compatibles avec iPadOS 18.

Possibles iPhone et iPad compatibles avec iOS et iPadOS 18 : une prédiction très optimiste

Selon cette nouvelle prédiction prometteuse, iOS 18 serait compatible exactement avec les mêmes iPhone que iOS 17, ce qui est une très bonne nouvelle. Voici la liste des iPhone compatibles avec iOS 18 :

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone SE 2022.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone SE 2020.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone XS.

iPhone XS Max.

iPhone XR.

Une prédiction très optimiste, car iOS 18 est attendu comme une mise à jour majeure. Les fonctions sont généralement réduites sur les anciens appareils, mais quoiqu’il en soit, cette possible compatibilité est à prendre avec des pincettes.

Nous avons également la liste des possibles modèles d’iPad compatibles avec iPadOS 18, là encore, la prédiction est très optimiste, mais c’est une bonne nouvelle car si elle se réalise, seuls l’iPad Pro de 10,5 pouces de première génération (2017) et l’iPad Pro de 12,9 pouces de deuxième génération (2017) seront exclus et ne pourront pas être mis à jour. En d’autres termes, les iPad compatibles avec iPadOS 18 sont les suivants :

iPad Pro de 2018 et versions ultérieures.

iPad Air de 2019 et versions ultérieures.

iPad mini de 2019 et versions ultérieures.

iPad de 2020 et versions ultérieures.

La WWDC 2024 sera un événement majeur où nous verrons de grandes fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Bien que de nombreuses fonctionnalités soient limitées aux nouvelles versions des iPhone, il est bon que la plupart des iPhone et iPad puissent être mis à jour si cette prédiction se réalise. Après tout, cela signifie une année de plus de mises à jour et l’arrivée de quelques nouvelles fonctionnalités.