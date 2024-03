Android Auto 11.4 est désormais une réalité et arrive dans sa version stable sur votre téléphone Xiaomi via le Google Play Store

Nous ne pouvons pas dire précisément que c’est un mouvement habituel de Google lorsqu’il s’agit de mettre à jour son service Android Auto, mais force est de constater que nous n’avons pas eu de version bêta d’Android Auto 11.4 et la société américaine a décidé de lancer directement la version stable de ce logiciel pour que chacun puisse le télécharger depuis le Google Play Store.

Comme toujours, si vous souhaitez mettre à jour vers cette nouvelle version, vous devrez simplement accéder à la section des mises à jour du Play Store et vérifier si vous en avez une en attente pour cette application. De plus, vous avez également la possibilité de télécharger le fichier APK depuis APKMirror et de l’installer comme n’importe quelle autre application externe.

Android Auto 11.4 est désormais disponible, bien qu’il y ait peu de changements

La raison principale pour laquelle Google a décidé de sauter la version bêta d’Android Auto 11.4 est peut-être le fait que les nouveautés de cette mise à jour sont vraiment minimes, et il semble que les personnes de Mountain View se soient concentrés sur la correction de petits problèmes présents dans les versions précédentes et qui rendront le système encore plus stable qu’il ne l’est déjà.

Ainsi s’affiche Android Auto 11.4

Par ailleurs, nos collègues de Xataka Android ont pu constater une petite différence esthétique dans laquelle on peut voir que le petit cercle présent dans des applications comme GameSnacks ou Personnaliser passe maintenant à afficher une lettre P au lieu de l’icône d’une voiture. Cet indicatif a pour seul but de nous avertir que ces applications ne peuvent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt, donc le changement est quelque peu anecdotique.

Donc, vous voyez que cette nouvelle version d’Android Auto ne représente certainement pas une révolution dans ce service, mais au moins, quelques petits détails ont été améliorés pour qu’il fonctionne un peu mieux que ce que nous expérimentions déjà. Vous pouvez le télécharger à partir de la boutique Google, alors n’hésitez pas à le faire pour profiter de ces avantages.

