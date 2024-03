Une des meilleures fonctionnalités de YouTube Premium sera bientôt disponible gratuitement pour tout le monde

Une des caractéristiques les plus appréciées de YouTube Premium est sur le point d’être disponible gratuitement, sans aucun coût. De quoi s’agit-il ? Le très attendu mode Picture-in-Picture ou PiP. Jusqu’à présent, il était nécessaire d’avoir un abonnement à YouTube Premium pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, mais ces dernières semaines, la situation a complètement changé.

Le mode Picture-in-Picture est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos dans une fenêtre flottante pendant qu’ils naviguent sur d’autres applications ou effectuent plusieurs tâches sur leur appareil. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité exclusive de YouTube, en réalité, il s’agit d’une propriété d’Android et peut être utilisée dans d’autres applications telles que Twitch, Netflix ou TikTok.

Plusieurs utilisateurs de Reddit et de X, anciennement Twitter, ont publié sur les réseaux sociaux respectifs qu’ils ont pu utiliser le mode PiP sur YouTube sans avoir besoin d’un abonnement YouTube Premium. En réalité, sur r/youtube, une vidéo a été publiée montrant la fonctionnalité en pleine fonction.

La situation est étrange, le mode PiP était réservé aux utilisateurs payants de YouTube. Le compte officiel de YouTube lui-même affirme qu’il est nécessaire d’avoir un abonnement premium pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, mais certains utilisateurs y ont pu y accéder sans problème.

Malgré la publication de YouTube sur X, la vidéo montre comment le mode PiP fonctionne sans abonnement. De plus, l’utilisateur qui l’a publiée indique qu’il est en Europe, il est donc totalement nécessaire d’avoir un abonnement YouTube Premium pour accéder à la fonctionnalité.

De nombreux utilisateurs pensent qu’il s’agit d’une erreur de la part de l’application YouTube, ce qui est tout à fait possible. Mais il existe aussi une autre possibilité, à savoir que YouTube ait décidé de rendre cette caractéristique disponible pour tous les utilisateurs, même ceux qui n’ont pas payé pour le service.

you can check out this resource to make sure picture-in-picture setting is turned on: https://t.co/T8tIYDNNKb note: if you’re outside the US, you’ll need a YouTube Premium membership to use PiP with any content on YouTube

