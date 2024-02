OPPO présente ses nouvelles lunettes de réalité augmentée OPPO Glass Air 3

Des lunettes intelligentes innovantes avec GPT, réalité augmentée, appels et bien plus encore

Les nouvelles OPPO Glass Air 3

OPPO a présenté le prototype de ses dernières lunettes de réalité étendue : les OPPO Air Glass 3 au MWC 2024. Un dispositif ayant la forme d’une paire de lunettes normales, c’est cependant la seule similitude avec elles, car elles renferment de nombreuses fonctionnalités intelligentes à l’intérieur (et l’entreprise travaille déjà sur de nouvelles fonctionnalités).

Que sont exactement les OPPO Air Glass 3 ?

A première vue, les Air Glass 3 sont une paire de lunettes de taille normale avec une optique transparente. Cependant, chaque lentille est capable de vous montrer des images en couleur. Selon OPPO, les lunettes de réalité augmentée binoculaires Air Glass 3 sont les plus légères du monde, ne pesant que 50 g (1,76 oz), et ont été conçues pour le confort et pour pouvoir être portées toute la journée.

OPPO a réussi à réduire l’épaisseur du cadre et à offrir une expérience de premier ordre avec les fines écrans optiques transparents. Les guides d’ondes en résine pour les images ont une épaisseur de seulement 0,88 mm, tout en étant capables de transmettre le signal vidéo à partir de petits projecteurs microLED pouvant atteindre jusqu’à 1 000 nits de luminosité par œil. Les lunettes ont un indice de réfraction de 1,7, très proche de l’indice du verre, qui est de 1,5. Cette prouesse notable se traduit par une réduction quasi complète des effets arc-en-ciel qui pourraient apparaître lorsque la lumière extérieure se reflète sur les écrans.

En ce qui concerne le son, les OPPO Air Glass 3 sont dotées de haut-parleurs intégrés au cadre. Ils nous permettent de passer des appels et d’interagir avec des applications nécessitant du son ou un retour d’information sonore. Pour améliorer la confidentialité et en pensant à la qualité audio, OPPO utilise ce qu’elle appelle la « technologie de champ sonore inversé » qui, selon la marque, empêche les personnes de votre environnement immédiat d’entendre ce qui sort des haut-parleurs. Malgré cette protection de la confidentialité, OPPO affirme que la qualité audio pour l’auditeur est riche et profonde dans une large gamme de sons et d’environnements.

L’assistant vocal et les fonctions d’OPPO

Le contrôle des lunettes s’effectue via les panneaux tactiles situés sur les montures, mais la fonctionnalité la plus importante réside dans le nouvel assistant vocal avec l’IA, qui fonctionne avec le modèle de langage AndesGPT d’OPPO.

L’assistant, actuellement disponible uniquement en Chine, n’est pas téléchargé sur les lunettes elles-mêmes, il est donc nécessaire de les associer à l’application correspondante sur un téléphone OPPO exécutant ColorOS 13 ou une version supérieure. Jusqu’à présent, AndesGPT permet la recherche d’informations et se distingue par sa capacité à concaténer des requêtes pour des tâches légèrement plus complexes, telles que la planification de voyages.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les OPPO Air Glass 3 couvrent actuellement les appels vocaux, la lecture de musique et la navigation d’images en couleur. Oppo prévoit d’ajouter la fonctionnalité de téléprompteur, d’améliorer la navigation et d’ajouter des capacités telles que des minuteries, la traduction et des informations sur la santé et le fitness dans les versions futures.

OPPO prévoit, selon nos informations, d’évoluer cette version et d’autres prototypes avant de lancer le produit sur le marché. Dans ce contexte, rappelons que le prototype des Air Glass 2 a été présenté il y a deux ans, et les progrès ont été constants jusqu’à présent. Oppo a également récemment lancé un centre d’IA qui cherchera, entre autres choses, des moyens d’intégrer l’IA avec la RA et la RV à l’avenir.

Nous n’avons aucune date de sortie confirmée ni même une prévision de sa disponibilité sur le marché, mais une évolution des tests de concept menés par OPPO avec ces présentations est à prendre en compte. Des tests qui laissent entrevoir un produit prometteur.