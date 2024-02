Apple ne lancerait pas le HomePod avec écran en 2024

L’HomePod avec écran serait à un stade précoce de développement, donc sa sortie n’est pas imminente comme on le pensait

Concept de l’HomePod avec écran

Au cours des dernières semaines, il circulait des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait lancer un HomePod avec écran. Il s’agirait d’un nouveau dispositif pour la maison sur lequel la société aurait laissé des indices, tels que des références trouvées lors des tests du tvOS sur un iPad mini, ou directement sur l’appareil dans la dernière version bêta du système d’exploitation pour l’Apple TV.

Cependant, bien que tout semblait indiquer que nous pourrions le voir très bientôt, l’HomePod avec écran n’est pas un appareil qu’Apple lancerait en 2024. Selon l’analyste Mark Gurman, la société de la pomme le lancerait au plus tôt en 2025. Si cela s’avère vrai, les références trouvées ne seraient qu’un signe que des travaux sont en cours.

Au revoir à l’HomePod avec écran en 2024

Dans la dernière édition de sa newsletter officielle Power-On, l’analyste de Bloomberg a affirmé que, bien qu’il soit vrai qu’Apple travaille sur un appareil de ces caractéristiques, il est encore très tôt dans le processus de développement, donc sa sortie n’est pas imminente.

L’analyste a également réitéré qu’Apple a exploré un appareil qui combine un Apple TV, un HomePod, une caméra FaceTime ainsi qu’un écran intelligent similaire à celui d’un iPad, qui pourrait être magnétiquement attaché au mur, mais il n’a pas précisé si nous le verrons à un moment donné.

Apple est très indécise quant aux produits pour la maison qu’elle souhaite lancer, c’est pourquoi nous ne voyons aucune sortie dans ce domaine de la part de la société arborant le logo de la pomme. Cependant, ce que nous verrons en 2025 est le prétendu HomePod avec écran, un appareil qui combinerait un HomePod avec un écran similaire à celui de l’iPad mini.

Un appareil de ces caractéristiques serait idéal pour la maison. Il pourrait être placé sur n’importe quelle surface affichant des informations utiles via des widgets grâce à la fonction « En Repos », l’une des fonctionnalités les plus importantes d’iOS 17. Avoir « En Repos » sur un tel appareil aurait beaucoup plus de sens, car il serait toujours connecté à l’alimentation électrique.