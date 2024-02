Le nouveau smartphone pliable de Motorola est le téléphone mobile le plus recherché au MWC 2024

Motorola nous montre au MWC 2024 un prototype de téléphone pliable qui peut se transformer en montre connectée

Le nouveau téléphone pliable de Motorola attire une grande partie des regards des participants au MWC 2024

Les fabricants de smartphones sont bien conscients que les appareils pliables ne sont pas l’avenir, mais le présent, et c’est pourquoi les marques cherchent à revoir le concept actuel de téléphone pliable, qui se base sur deux designs : le type livre et le type coquillage, afin d’être les premiers à sortir sur le marché des smartphones vraiment révolutionnaires.

C’est précisément ce que fait Motorola, car la filiale de Lenovo nous a montré au MWC 2024 un prototype de téléphone pliable qui se distingue des modèles actuels par sa flexibilité extrême.

Motorola nous fait découvrir le futur des appareils pliables

Le téléphone le plus recherché de ce MWC 2024 n’est pas encore sorti sur le marché et nous ne savons pas quand il le sera, mais le nouveau smartphone pliable de Motorola génère une grande attente lors du plus grand congrès technologique du monde.

Il s’agit d’un concept de téléphone pliable dont nous avons entendu parler pour la première fois au dernier trimestre de 2023 et que nous avons maintenant pu voir en action sur le stand de Motorola lors du MWC de cette année.

Ce prototype de Motorola se distingue par un écran pOLED flexible de 6,9 pouces qui peut être plié dans de nombreuses positions, vous permettant de le plier en deux et le transformer en un bracelet intelligent que vous pouvez porter au poignet.

De plus, Motorola a intégré dans ce dispositif révolutionnaire un assistant d’IA appelé Moto AI qui dispose de nombreuses fonctions utiles. Ainsi, par exemple, grâce à cet assistant, vous pourrez générer un fond d’écran avec les mêmes motifs de couleurs que les vêtements que vous portez simplement en prenant une photo de ceux-ci.

Pour l’instant, nous ne savons pas si ce prototype se concrétisera en un produit final, mais si tel est le cas, nous sommes sûrs qu’il ne tardera pas à arriver sur le marché, car Motorola s’assure ainsi d’être le premier à lancer un appareil de ce type.