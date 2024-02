Le OnePlus Watch 2 est officiel : Wear OS, autonomie allant jusqu’à 100 heures et design premium

Wear OS, 100 heures d’autonomie et un design premium sont les principaux atouts de la nouvelle OnePlus Watch 2 qui a été présentée dans le cadre du Mobile World Congress 2024

Dans le cadre du MWC 2024 qui s’est tenu à Barcelone, le OnePlus Watch 2 a été présenté. Il s’agit de la première montre de la société à intégrer Wear OS en tant que système d’exploitation et qui vise à rivaliser avec d’autres appareils de sa catégorie. Parmi ses principaux atouts, on retrouve une autonomie de jusqu’à 100 heures et un design soigné.

OnePlus n’est pas nouveau dans le domaine des montres intelligentes, le OnePlus Watch 2 arrive en remplacement de la première génération de la Watch que nous avons pu analyser et constater qu’il s’agissait d’un bracelet d’activité déguisé en montre. Cette fois, la situation est totalement différente et le choix de Wear OS en tant que système d’exploitation en est le plus grand indicateur.

OnePlus Watch 2 : voici la première montre sous Wear OS de OnePlus

Malgré les fuites, seul le design général du OnePlus Watch 2 a pu être connu. Les spécifications sont restées secrètes jusqu’à présent. À l’intérieur de cette montre intelligente se trouvent le Qualcomm Snapdragon W5 et le MCU BES 2700. Ce deuxième processeur est destiné à l’efficacité.

Accompagnant ces processeurs se trouve une batterie de 500 mAh qui se recharge en 60 minutes. Cette batterie offre jusqu’à 100 heures d’autonomie en mode intelligent et 48 heures en utilisation intensive. De plus, il dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage qui pourront être utilisés pour stocker des fichiers tels que la bibliothèque Spotify.

Quant à la mesure de tout ce qui concerne la santé, OnePlus indique que l’application OHealth sera responsable de contrôler toutes ces données. Les informations pourront être partagées avec d’autres sources grâce à Health Connect.

De plus, le OnePlus Watch 2 arrive avec plus de 100 sports compatibles, parmi lesquels figurent des activités populaires comme le ski, la course à pied et d’autres comme le badminton ou le ski. On pourra connaître le VO2 pendant les exercices, ce qui est une information essentielle pour s’améliorer dans un sport.

Il dispose également d’une double fréquence GPS qui peut utiliser les signaux GPS L5 et L1 pour offrir la meilleure traçabilité des activités en extérieur. Le sommeil ainsi que le stress sont également surveillés, offrant une énorme quantité d’informations à l’utilisateur.

Revenons à l’un de ses aspects clés, le système d’exploitation est Wear OS 4. Cela indique qu’il est compatible avec des applications de Google telles que Maps, Wallet, Calendar ou son Assistant Intelligent. Pour le configurer et le synchroniser avec l’appareil, le processus sera rapide grâce à Fast Pair.

Le OnePlus Watch 2 est un successeur digne, son design premium avec une couverture en cristal de saphir 2.5 et un boîtier en acier inoxydable, assure une résistance militaire MIL-STD-810H ainsi que la certification IP68 et 5ATM.

Le nouveau OnePlus Watch 2 arrive en France avec un prix de 329 euros et pourra être acheté sur le site officiel de OnePlus. Il sera disponible en noir acier et argent radiant, les deux seules couleurs dans lesquelles cette nouvelle montre intelligente sera lancée.