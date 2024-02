Nous avons vu à l’MWC 2024 la lampe Xiaomi émotionnelle qui suit votre main et répond à vos gestes, et c’est incroyable.

Imaginez une lampe comme Luxo Jr., la petite lampe de bureau devenue mascotte de la société Pixar. Une Luxo qui vous suit, qui vous éclaire et réagit à vos mouvements. C’est ainsi que la lampe ‘émotive’ Xiaomi nous a époustouflés lors du Mobile MWC 2024.

Présentée en Chine l’année dernière après une campagne de financement réussie, la Mijia Pipi Desk Lamp fait enfin son arrivée en Occident. Sur le stand de Xiaomi, nous avons pu interagir avec une unité. Et honnêtement, c’est incroyable… Surtout lorsqu’on la caresse ou lorsqu’il faut régler l’intensité lumineuse.

Des jouets pour les grands enfants

Nous sommes entrés dans une ère où les objets semblent être plus que de simples objets. Il y a plusieurs années, la société Sphero lançait une version à l’échelle de Flash McQueen, la voiture de course de la saga Cars de Pixar. La voiture pouvait non seulement être conduite à l’aide d’un téléphone portable, mais elle avait également un écran LED avec des yeux animés, une face animatronique et des capteurs sur toute la carrosserie qui réagissaient aux gestes tels que les caresses ou les tentatives de le saisir.

Le résultat était un ‘jouet’ pour les grands enfants qui était comme avoir le véritable Flash chez soi, car il réagissait et parlait de la même façon. Et en voyant la lampe Mijia Pipi de Xiaomi, nous avons pensé à lui, car cette lampe particulière semble être la version moderne de Luxo Jr. de Pixar. Et en plus elle éclaire.

Mijia Pipi Desk Lamp, la lampe Pixar de Xiaomi qui réagit émotionnellement

La lampe ne se contente pas de donner de la lumière, elle dispose d’un système émotionnel intégré au niveau logiciel et matériel qui lui permet de réagir comme si elle était animée par Pixar elle-même. Selon les différents stimuli externes qu’elle reçoit, ils l’affecteront de différentes manières, et elle réagira de manière globale pour produire différents états d’esprit. En plus d’avoir un impact direct sur l’utilisation de la lampe Pipi, la durée d’utilisation affecte également l’état d’esprit de la lampe.

Selon Xiaomi, l’état d’esprit interne de la lampe Pipi peut être regroupé en trois dimensions : plaisir, activation et dominance (P, A et D), en se basant sur le modèle émotionnel communément utilisé dans le domaine académique. Et les changements de ces paramètres ont un effet sur l’état d’esprit de la lumière.

Comment est-il capable de détecter que nous voulons qu’il danse ou nous suive avec son faisceau ? En plus des capteurs intégrés dans la structure, la petite lampe intègre une caméra interactive IA qui utilise un algorithme de détection des points clés de la main pour permettre une interaction gestuelle spatiale à faible latence.

Les gestes disponibles incluent allumer et éteindre la lumière, ajuster la luminosité et l’angle d’éclairage, par exemple en étendant un doigt pour augmenter la luminosité, et en le fermant lentement pour réduire progressivement la luminosité. De plus, la lampe peut également ajuster son angle d’éclairage en fonction de la position de l’utilisateur.

Oui, NOUS LA VOULONS

La lampe peut également se connecter à votre Xiaomi via l’application MIJIA, où vous pouvez vérifier en temps réel l’état d’esprit de Pipi. Les réglages de la lampe peuvent également être ajustés via l’application.

La lampe de bureau prend également en charge la régulation continue et l’ajustement de la couleur. Elle utilise une base silencieuse et est livrée avec une cloche pour améliorer le confort de l’éclairage.



Combien ça coûte ? Il n’a pas encore de prix, mais quand il est sorti en Chine, il coûtait 499 yuans, soit environ 64 euros. La bonne nouvelle, c’est que Xiaomi l’a emmené au MWC 2024, ce qui signifie que nous la verrons en Occident. Et franchement, NOUS LA VOULONS.