Voici les wearables qu’Apple aurait explorés

Une bague intelligente, des lunettes intelligentes avec haut-parleurs et caméras en remplacement des AirPods, et des AirPods avec caméras et capteurs avancés

Apple aurait exploré le lancement d’une Apple Ring

Il semble qu’Apple envisage depuis des années d’élargir sa gamme de wearables avec des dispositifs tels qu’une bague intelligente, des lunettes intelligentes ou des AirPods avec des caméras et plus de capteurs. Ces dispositifs s’ajouteraient à l’Apple Watch, aux AirPods et au récemment lancé Apple Vision Pro s’ils finissent par être commercialisés à un moment donné, car pour l’instant cela n’est pas clair.

Lors de la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power-On, l’analyste de Bloomberg, Mark Gurman, nous a donné des informations telles que les changements de design prévus dans iOS 18, l’état de développement du HomePod avec écran ou une liste de wearables qu’Apple aurait envisagé de lancer ces dernières années.

Bague intelligente, lunettes et AirPods avec caméras intégrées

Ci-dessous, nous allons vous présenter les wearables qu’Apple aurait envisagés de lancer pour les ajouter à la gamme des Apple Watch, des AirPods ou de l’Apple Vision Pro. Ces dispositifs ont été envisagés au cours des dernières années par l’entreprise :

Bague intelligente : Bien qu’il ait été récemment rumeuré qu’Apple développerait un appareil de ce type, il semble que ce ne soit pas le cas. Cette bague serait une sorte de substitut pour les personnes qui trouvent inconfortable de porter l’Apple Watch. Elle serait également axée sur le domaine de la santé. Lunettes intelligentes : Apple aurait également envisagé de développer des lunettes intelligentes dans le plus pur style des Ray-Ban de Meta. Cet appareil aurait pu être un remplaçant des AirPods, avec des haut-parleurs et des capteurs de caméra. AirPods avec caméra et plus de capteurs : L’année dernière, les ingénieurs d’Apple ont commencé à explorer comment intégrer des capteurs de caméra de basse résolution dans les AirPods. S’ils sont jamais commercialisés, il est estimé que ces AirPods pourraient offrir des fonctionnalités d’IA qui aideraient les personnes dans leur quotidien.

Il s’agit de produits ambitieux qu’Apple aurait explorés et dont l’état actuel n’est pas clair. Cependant, ils seraient de bons ajouts à la gamme actuelle de wearables d’Apple. En particulier, la bague serait intéressante, maintenant que Samsung va lancer sa proposition.