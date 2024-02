Le kit d’expansion Transformers de 8 éléments qui transforme le Xiaomi 14 Ultra en un appareil photo professionnel

Depuis la semaine dernière, il est l’un des protagonistes de l’actualité du secteur, mais depuis que Xiaomi l’a présenté officiellement hier, le Xiaomi 14 Ultra est devenu une tendance, surtout grâce à son appareil photo puissant, avec lequel l’un des réalisateurs de Breaking Bad et Fargo a tourné un court métrage.

En cherchant à avoir le smartphone avec le meilleur appareil photo du marché, Xiaomi ne s’est pas contenté d’implémenter les meilleures lentilles Leica et le logiciel photographique numérique qu’il pouvait trouver, mais a également préparé un kit d’extension pour ceux qui veulent transformer le téléphone portable en appareil photo numérique.

Xiaomi 14 Ultra: quadruple caméra

Équipé d’une configuration de quadruple caméra professionnelle, avec une large gamme de focales allant de 12 mm à 120 mm, la caméra principale du Xiaomi 14 Ultra est équipée d’une ouverture variable continue de ƒ/1,63-ƒ/4,0, offrant des réglages d’exposition fluides dans divers scénarios.

L’intégration d’un capteur d’image LYT-900 ultra grand de 1 pouce avec une plage dynamique allant jusqu’à 14 EV garantit une qualité d’image exceptionnelle même dans des environnements peu éclairés. Complétant la configuration de la quadruple caméra se trouvent la caméra téléobjectif flottante Leica de 75 mm, la caméra périscope Leica de 120 mm et la caméra ultra grand angle Leica de 12 mm.

Une caméra pour filmer en 8K

Équipé du support d’enregistrement en 8K à 30 fps sur les quatre caméras, avec le Xiaomi 14 Ultra, vous pouvez effectuer des éditions professionnelles en post-production après avoir enregistré une vidéo sans avoir à utiliser une application externe ou un appareil tel qu’un ordinateur portable. Sa caméra principale prend en charge l’enregistrement en 4K à 120 fps et est adaptable pour des effets de ralenti jusqu’à 5x. De plus, la résolution 4K offre un zoom à plage complète jusqu’à 60 fps.

Le dispositif prend également en charge l’enregistrement Dolby Vision en 4K à 60 fps et dispose d’une stabilisation pour une capture vidéo fluide. De plus, un microphone supplémentaire a été ajouté pour former un ensemble de 4 microphones, permettant à la fois l’enregistrement de son surround et l’enregistrement de son directionnel.





Le kit d’expansion photographique pour le Xiaomi 14

Présenté avec le téléphone portable, la société a lancé le Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, un ensemble de périphériques créé « pour les passionnés de la photographie et de la vidéographie ». Ce kit offre plusieurs éléments supplémentaires qui transforment le téléphone portable en appareil photo avec :

Un support de préhension supplémentaire

Un bouton de déclenchement à deux étages

Un levier de zoom

Un bouton d’enregistrement vidéo personnalisable

Un cadran personnalisé supplémentaire.





Il fonctionne également comme une batterie de charge externe, fournissant une autonomie de batterie de 1500mAh. Ce accessoire peut être acheté séparément et coûte 199,99 euros. Cependant, si vous réservez le Xiaomi 14 Ultra chez Xiaomi France avant sa sortie, vous pouvez obtenir le téléphone portable avec une réduction de 200 euros sur son prix et le kit photographique en cadeau.

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit

