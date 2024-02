« Human x Car x Home » : l’écosystème de Xiaomi évolue avec le SU7 comme protagoniste

Xiaomi présente son ambitieux concept « Human x Car x Home » lors du Mobile World Congress 2024, révélant une vision futuriste de la connectivité et sa première voiture électrique, le SU7, ainsi que des avancées en robotique et en photographie

Le logo de Xiaomi, sur son stand du Mobile World Congress 2024 / Photographie de AndroAall

Xiaomi a profité de sa présence au Mobile World Congress Barcelona 2024 pour annoncer son nouveau concept d’écosystème intelligent, visant à intégrer des dispositifs personnels tels que la nouvelle série Xiaomi 14, des produits intelligents pour la maison et son véhicule électrique, le Xiaomi SU7 que nous avons pu observer de plus près, le tout personnalisé selon les besoins de l’utilisateur. De plus, la marque a révélé quelques détails supplémentaires sur le Xiaomi SU7 lors de la foire de téléphonie de Barcelone.

Xiaomi élève l’intégration technologique de son écosystème

Xiaomi souligne son nouveau concept avec le slogan « Humain x Voiture x Maison ». Ainsi, la marque exprime son engagement à intégrer de manière cohérente et efficace des dispositifs personnels, des produits pour la maison intelligente et des véhicules dans un seul réseau. Cette intégration va au-delà de la simple interconnectivité entre les dispositifs ; c’est un saut vers un système véritablement intégré qui permet une collaboration optimale entre les différentes composantes de l’écosystème.

Le cœur de cet écosystème innovant est le Xiaomi HyperOS. Le nouveau système d’exploitation de la marque prend déjà en charge 200 catégories de produits et ajoute 600 millions de dispositifs à l’échelle mondiale. Grâce à des partenariats avec des acteurs mondiaux et des fabricants, le Xiaomi HyperOS jouera un rôle clé dans le développement et l’expansion de cet écosystème.

Le Xiaomi SU7, le premier véhicule électrique de Xiaomi, se distingue comme un véhicule électrique haute performance. Il a été développé à partir de cinq technologies principales : moteur électrique, batterie CTB intégrée, moulage sous pression, autonomie de conduite et cabine intelligente. Ce projet a nécessité un investissement de plus de 10 milliards de yuans en R&D, rendu possible grâce au travail d’une équipe composée de plus de 3400 ingénieurs et 1000 experts techniques.

Innovations en photographie mobile et robotique

Dans le domaine de la photographie, le partenariat stratégique de Xiaomi avec Leica a permis le développement d’outils de photographie haut de gamme tels que le récemment présenté Xiaomi 14 Ultra, un appareil performant. Complétant cette sortie, la série Xiaomi 14 est équipée de lentilles optiques Leica Summilux.

Dans le domaine de la robotique, Xiaomi a montré aux participants du MWC 2024 son robot quadrupède CyberDog 2. Doté de 19 capteurs simulant la vision, l’ouïe et le toucher, ce robot représente la dernière avancée de Xiaomi dans ce domaine.

Soutenabilité et respect de l’environnement

Xiaomi ne cherche pas seulement l’innovation technologique. La marque accorde également une grande importance au respect de l’environnement et à la soutenabilité de ses processus. L’objectif de l’entreprise est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, s’engageant à adopter des énergies renouvelables et à mettre en place un programme de recyclage exhaustif pour les déchets électroniques. Grâce à son modèle d’économie circulaire, l’entreprise vise à recycler 38 000 tonnes de déchets électroniques entre 2022 et 2026, illustrant son engagement envers la complémentarité entre technologie avancée et durabilité écologique.