La fonctionnalité la plus demandée par les utilisateurs arrive enfin sur le Chromecast avec Google TV

Finies les complications lors de la connexion des écouteurs au Chromecast avec Google TV : la dernière mise à jour intègre l’une des fonctionnalités les plus demandées

Le Chromecast avec Google TV vient de se mettre à jour et a reçu l’une des fonctionnalités les plus attendues. Fast Pair débarque sur le Chromecast avec Google TV. Après des années d’attente, la technologie développée pour l’appariement rapide des appareils fait enfin son apparition sur ce dispositif destiné à la consommation de multimédia.

Quels sont les avantages de Fast Pair sur le Chromecast avec Google TV ? La principale raison pour laquelle les utilisateurs ont demandé cette fonctionnalité à Google est qu’elle permet de connecter rapidement et facilement des écouteurs ou des haut-parleurs, réduisant les étapes nécessaires pour établir la connexion.

Grâce à 9To5Google, nous avons pu découvrir l’arrivée de cette fonctionnalité sur le Chromecast avec Google TV. La fonctionnalité arrive sous la forme d’une mise à jour, bien que tous les Chromecast ne bénéficieront pas de ce lot de données intégré au dispositif.

D’après ce que nous avons pu lire, seul le Chromecast 4K avec Google TV recevra cette mise à jour. Google pourrait avoir en développement cette fonctionnalité pour les autres appareils tels que le Chromecast HD avec Google TV, mais il est critiquable que cela ne soit pas une nouveauté générale.

Le numéro de version de la mise à jour est STTE.231215.005 et le package d’informations complet a un poids de 169 Mo. Dans les informations, il est indiqué que le correctif de sécurité de janvier 2024 est ajouté, ainsi qu’une série de corrections de bugs et d’améliorations de performance non spécifiées.

Comment vérifier si mon Chromecast 4K avec Google TV a reçu la mise à jour ? Tout d’abord, il sera nécessaire d’aller dans les paramètres de l’appareil, puis de se rendre dans le système et ensuite dans « À propos de » et de vérifier la section « Mise à jour du système ».

Dans cette dernière fenêtre, vous pourrez vérifier s’il y a des mises à jour en attente et, le cas échéant, il sera recommandé de mettre à jour l’appareil. Il suffit de cliquer sur la section « Télécharger et installer » pour que tout le processus commence automatiquement.

Ayant installé cette version, maintenant tout casque compatible avec Fast Pair pourra être utilisé rapidement avec le Chromecast 4K avec Google TV. En réalité, il suffit d’ouvrir le boîtier d’un casque pour qu’il apparaisse dans les paramètres sonores du Chromecast 4K et vous puissiez changer la sortie audio pour qu’elle soit par les écouteurs qui se sont connectés.