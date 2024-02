Ce magnifique court métrage d’Adam Bernstein, réalisateur de ‘Breaking Bad’ et ‘Fargo’, a été tourné exclusivement avec un Xiaomi 14 Ultra

Nous commençons le MWC 2024, et hier Xiaomi a fait ça avec un événement où nous avons vu leur nouvelle bête de catalogue : le Xiaomi 14 Ultra, aujourd’hui le terminal le plus puissant de l’entreprise, et doté de caméras qui peuvent enregistrer des vidéos à la plus haute qualité du marché.

Et pour démontrer cela, quoi de mieux que de mettre ces caméras à l’épreuve ? Mais vraiment à l’épreuve, pas une vidéo « aléatoire » au milieu d’un parc, mais en confiant la réalisation d’un court-métrage à Adam Bernstein, célèbre réalisateur de certains des meilleurs épisodes du chef-d’œuvre Breaking Bad et d’autres séries tout aussi bonnes comme Fargo.

Rome Noir : Triple Jeopardy

Fait en aluminium, cuir végétalien nano-tech et avec un écran en cristal Shield AMOLED WQHD+ 2K, le Xiaomi 14 Ultra vise à dominer le monde de la photographie mobile grâce à sa quadruple caméra professionnelle. Une caméra avec une gamme notable de longueurs focales allant de 12 mm à 120 mm, et capable d’enregistrer des vidéos en 8K et 30 images par seconde.

Pour démontrer ce dont est capable le 14 Ultra et comment il peut vous servir à tourner des courts-métrages, des moyens-métrages, voire même des longs-métrages avec une finition professionnelle, Adam Bernstein et le directeur de la photographie Sam Chase ont créé Rome Noir : Triple Jeopardy, un court-métrage sur un détective privé avec plusieurs lieux de tournage intérieurs, extérieurs, des combats et même une véritable poursuite en voiture, tout filmé avec le téléphone portable.

Un téléphone portable que vous pouvez utiliser pour tourner du cinéma

Un téléphone portable qui, selon Adam Bernstein a « de belles lentilles », selon Sam Chase, le Xiaomi 14 Ultra « est un téléphone portable très intéressant car il possède » :

Des capacités d’ouverture ou d’arrêt

Des contrôles ISO

Une ouverture variable

Une vitesse d’obturation variable

Un taux d’images variable

Mode réalisateur et post-production incluse

Le nouveau mode Cinéma introduit des pratiques de l’industrie cinématographique telles qu’un rapport d’aspect de 2.39:1 et la règle du 180 degrés pour l’obturateur, ce qui permet de créer des vidéos avec un véritable aspect cinématographique et un flou de mouvement. Et le nouveau Master Cinema permet de coder des vidéos HDR en 10 bits Rec.2020 pour capturer des détails plus riches, des points forts et des ombres.

Tout cela peut être contrôlé en accédant au mode Réalisateur, qui active une interface professionnelle avec des contrôles avancés de paramètres et un enregistrement au format Log pour pouvoir même effectuer directement la post-production.



Le Xiaomi 14 Ultra peut s’intégrer avec d’autres appareils de l’entreprise, tels que des moniteurs externes, pour profiter d’une expérience de production immersive, y compris la nouvelle tablette Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, qui vous montre jusqu’à 4 écrans avec 4 prises différentes pour les voir en même temps.