Le smartphone avec la plus grande batterie du monde est désormais officiel : l’Energizer P28K débarque au MWC

L’Energizer P28K et sa batterie de 28 000 mAh ont été officiellement présentés hier, nous laissant avec un téléphone abordable avec une autonomie impressionnante.

L’Energizer P28K est maintenant officiel.

Sur Netcost-security.fr, nous avons déjà parlé des téléphones portables avec les plus grandes batteries disponibles sur le marché. Parmi eux, il y a des monstres comme les OUKITEL WP19 ou les Nubia RedMagic 9 Pro, qui ont déjà passé notre banc d’essai et prouvé que leurs 6 500 mAh se font sentir.

Dans la même veine, vous vous souviendrez peut-être que nous vous avons récemment parlé du téléphone portable avec la plus grande batterie de l’histoire, qui devait être présenté au MWC selon les informations révélées par ses propres fabricants. Dans un mouvement qui n’a surpris personne, Energizer a présenté le P28K lors du congrès de Barcelone et nous vous en parlons ici.

Energizer P28K, toutes les informations

Le téléphone a été présenté hier, éclipsé par l’annonce du Xiaomi 14 et du Xiaomi 14 Ultra, les véritables stars de la journée précédente. Et bien que le téléphone porte la marque Energizer, il a en réalité été fabriqué par Avenir Telecom.

Et cette information est-elle nécessaire ? Eh bien oui, principalement parce que, selon Android Authority, ce fabricant a une très mauvaise réputation en ce qui concerne le lancement de téléphones sur le marché. En d’autres termes : ce qui a été vu au MWC pourrait être un prototype et la version finale ne verra peut-être jamais le jour.

En laissant cela de côté, il convient de rappeler que l’Energizer P28K inclut une monstrueuse batterie de 28 000 mAh qui, en plus d’alimenter le smartphone dans lequel elle est installée, permet de l’utiliser comme une powerbank pour charger d’autres appareils. En réalité, le fabricant affirme que ce téléphone est principalement destiné à être utilisé dans les pays où l’alimentation électrique continue pose problème.

En plus de cette énorme batterie, il convient de souligner le poids plus que significatif de ce terminal. Il pèse un impressionnant 570 grammes, ce qui le place bien au-dessus des téléphones pliables de grand format (sans parler des téléphones classiques). C’est également un appareil très épais, bien que ces deux données ne soient pas surprenantes compte tenu de l’unité énergétique qu’il embarque.

Le terminal est certifié IP69, dispose d’un processeur MediaTek Helio G99 4G, d’un écran de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et ce qui semble être un écran LCD (l’entreprise n’a pas fourni de données à ce sujet) ainsi que de 256 Go de stockage. On confirme également la configuration de triple caméra, avec deux capteurs de 20 MP et un capteur principal de 64 MP.

Il est prévu que l’Energizer P28K soit mis en vente en octobre pour 250€ selon le fabricant. On ne sait pas dans quels marchés il sera lancé, mais on sait qu’il ne devrait pas arriver aux États-Unis.